Questo è il nuovo sistema di punti per lavorare in Germania

Il governo tedesco ha creato un nuovo sistema di punti per coloro che cercano di immigrare in quel paese, basato su elementi quali la formazione professionale, l’età e la conoscenza della lingua.

secondo Dott..L’idea è che i lavoratori ammissibili si rechino nel paese con una serie di criteri che diano loro punti per poter beneficiare del programma.

In tal senso, specificano che chi ha meno di 35 anni riceverà tre punti, chi parla correntemente il tedesco riceverà tre punti e nel caso dell’inglese riceverà un punto.

Altre considerazioni per le quali il candidato verrà valutato per i punti sono la professione “e se hai già un legame con la Germania o un’offerta di lavoro”.

secondo un report“,” Coloro che ottengono almeno 6 punti riceveranno un visto, ma non per sempre. All’inizio solo per cercare lavoro.

L’obiettivo del governo tedesco è favorire l’immigrazione legale di lavoratori stranieri e spera che arrivino almeno 60.000 persone ogni anno.

Fondamentalmente, il numero totale di punti determinerà se è possibile per i candidati lavorare in Germania con una “carta di opportunità” o “carta di opportunità”.

Germania

secondo euronewsI cittadini di alcuni paesi con accordi sui visti possono già entrare in Germania senza bisogno di visto per 90 giorni, ma possono accettare solo impieghi a breve termine.

Tuttavia, la carta Chance o un’opportunità Ti permetterà di venire a cercare lavoro o fare uno stage in Germania, invece di fare domanda dall’estero.

Al momento non sono stati formalizzati tutti i dettagli del programma, ma si prevede che la carta opportunità sarà disponibile nel 2023. Se non hai opzioni per immigrare negli Stati Uniti o in Spagna, questa è un’altra opzione che puoi valutare e per cui puoi prepararti.

Un po’ di lavori richiesti Dal governo federale tedesco al momento: infermiera anziana, sviluppatore di software, ingegnere e assistente medico.