Questo è il primo nanosatellite che l’Andalusia lancerà nello spazio

Andalucia Nei prossimi mesi lancerà nello spazio il suo primo nanosatellite, che porterà il nome ‘ArgentoMirerò a determinare l’effetto Cambiamento climatico nel settore dell’agricoltura e della pesca.

Sarà composto da 6 cubi di 10 cm x 10 cm x 10 cm e dotato di una telecamera ad alta risoluzione che fornirà una risoluzione fino a circa cinque metri a terra. Orbiterà a un’altitudine di 560 km e ruoterà completamente Andalo ogni due giorni.

Il nome come indicato dal ministro dell’Agricoltura Carmen CrespoÈ stato scelto da un breve elenco di candidati proposti dagli scolari andalusi. Rileva che “il nostro impegno è per l’avanguardia tecnologica e la sua missione per migliorare la gestione della biodiversità”.

L’associazione di questo strumento tecnologico con la provincia di Huelva e in particolare con la regione di Doña, secondo il capo dell’agricoltura della giunta, “arriva per il ruolo che questa provincia svolgerà nel progetto e per il suo nome , che è considerato un omaggio al grande poeta di Muger Juan Ramón Jimenez».

Il Consiglio di amministrazione ritiene che ci troviamo di fronte a uno dei nanosatelliti Il più innovativo di quelli progettati fino ad oggi e sarà in grado di raccogliere immagini utilizzando l’ultima fotocamera multispettrale.

Secondo Crespo, sarà anche uno dei nanosatelliti più innovativi mai progettati e raccoglierà immagini utilizzando la sua fotocamera multispettrale all’avanguardia.

In realtà, “argentiere” Sarai in grado di catturare i dati che verranno consegnati in tempo reale sulla stessa piattaforma con quelli ottenuti dai sensori terrestri e galleggianti attraverso la tecnologia di monitoraggio elettronico (Internet of Things) per rendere i dati più fruibili.