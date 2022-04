Questo è il primo simulatore accessibile: compatibile con tutte le console e sviluppato da Ford e ONCE | i giochi

Il mondo dei videogiochi ha trascorso anni a sviluppare nuove periferiche che migliorano l’accessibilità per quei giocatori con problemi di movimento o di vista, indipendentemente dalla loro natura. Oggi abbiamo potuto assistere all’annuncio del Ford Adapta Simulator del Team Fordzilla.

Ford Adapta e la Fondazione ONCE hanno presentato oggi il Team Fordzilla Ford Adapta Simulator al Digital Talent Center di Madridil primo simulatore di simulazione creato e adattato alle esigenze di conducenti reali e virtuali con disabilità e mobilità ridotta.

Il simulatore, sviluppato dalla società specializzata Hi-Speed ​​​​Simulators, ha ricevuto consigli da Ford Adapta, Team Fordzilla e ONCE Foundation. E siamo stati in grado di essere nello show e vederlo in prima persona.

Il risultato è un dispositivo che consente alle persone con mobilità ridotta di vivere la simulazione proprio come una cabina di pilotaggio a pedali, consentendo ai suoi utenti di giocare e competere ai massimi livelli. Il mondo dei videogiochi lavora insieme in questo campo.

Per fare ciò, è stato implementato un volante con anelli che ha permesso di azionare l’acceleratore e il freno, ispirato alle auto Ford adattate.

Ford Adapta Simulator Team Fordzilla è Compatibile con tutte le console, computer e videogiochi, ha un software adattato per la modalità a mobilità ridotta ed è disponibile con sistema di realtà virtuale Con un massimo di 3 monitor di gioco 4K.

Queste sono alcune delle sue caratteristiche principali:

Volante con flangia adattiva MBH Per controllare l’acceleratore e il freno.

Per controllare l’acceleratore e il freno. servobasi Con tecnologia Direct Drive.

Con tecnologia Direct Drive. senza fili Con sistemi per cambiare facilmente gli anelli.

Con sistemi per cambiare facilmente gli anelli. camme adattive Con funzioni configurabili.

Con funzioni configurabili. sistema vibrazione tattile per il tronco del corpo.

per il tronco del corpo. sistemi di movimento ciao fi.

ciao fi. Leva del cambio sequenziale.

Il simulatore può essere acquistato Attraverso questo link vi lasciamo qui E tramite la rete di concessionari Ford, spedizioni in tutta Europa.

Certo, il volante non è del tutto economico, in Spagna costa 990 euro (IVA inclusa), mentre la postazione di gioco modificata con tutti gli elementi necessari (compresa PS5) costa 3.990 euro.