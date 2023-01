Questo è il primo telefono POCO che può essere aggiornato alla ROM europea MIUI 14

Dopo la sorpresa di cui vi abbiamo parlato solo poche ore fa in merito al rilascio della versione beta di MIUI 14 per Xiaomi 12 LiteSembra che Questa non è stata l’unica fermata inaspettata Che otterrà l’ultima versione del perfetto livello di personalizzazione sviluppato da Xiaomi prima di chiunque altro.

In questo caso, l’azienda asiatica ha appena effettuato una pubblicazione ufficiale di Interfaccia MIUI 14 per lui PICCOLA F4 GTun dispositivo che nessuno si aspettava di essere aggiornato così rapidamente, ma questo ci dà già una buona idea che quei telefoni siano con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di Xiaomi Sarai in grado di ricevere questo aggiornamento molto rapidamente dopo la fine del suo periodo di sviluppo.

POCO F4 GT diventa il primo smartphone del brand in grado di aggiornarsi alla MIUI 14

La prima cosa da considerare con questo programma è che è compatibile con Rom europeo Da MIUI 14 nella sua variante il mio pilota e ver V14.0.1.0.TLJEUXM Pertanto, tutti gli utenti che non sono registrati al suddetto programma, Dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poterlo ricevere stabilmente sui propri telefoni.

Tuttavia, questa è un’ottima notizia perché almeno siamo chiari su questo POCO F4 GT potrà presto godere di questo aggiornamento Se consideriamo le precedenti release MIUI, questo è probabilmente il motivo principale per cui questo software risulta più leggero e semplice rispetto alle versioni precedenti.

L’F4 GT, infatti, potrà sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla MIUI 14 a livello ottimizzazione e prestazioni Panoramica del sistema e Per poter trarre di più dal suo fantastico dispositivo. Inoltre, lo smartphone potrà godere delle novità presentate in Androide 13perché è il sistema operativo su cui si basa questo livello di personalizzazione.

