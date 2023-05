Questo è il social network dell’ex CEO di Twitter, richiede un invito per entrare e cerca di sostituire la rete di Elon Musk

Un altro social network che vuole essere un’alternativa a Twitter. Questo è il modo più semplice per descrivere Bluesky, Piattaforma decentralizzata Che è supportato da Jack Dorsey, l’ex amministratore delegato della rete Blue Bird, che ora appartiene a Elon Musk dopo il completamento dell’acquisizione della stessa per 44 miliardi di dollari.

L’ascendenza di Bluesky viene da A.J Progetto interno Twitter che è stato istituito nel 2019 con l’intenzione di ottenere Uno standard decentralizzato open source.

Bluesky era originariamente un Il progetto è stato avviato da Jack Dorsey quando era CEO di Twitter, ma alla fine ha scelto Jay Graber per dirigere l’azienda.

Il principio alla base di Bluesky

Standard del cielo blu, noto come “protocollo AT”, è progettato per far funzionare i social media più come e-mail, blog o numeri di telefono. il cielo blu è Client di microblogging integrato nel protocollo che cerca di mostrare le caratteristiche dello standard, ma anche come funzionerà il social network sviluppato al suo interno.

Secondo Belsky, l’obiettivo del protocollo è consentire ai moderni social network di “Funziona come i primi giorni del webdove chiunque può Blog o utilizzare RSS Per iscriverti a questo.

Nel suo blog, descrive in dettaglio il social network che secondo loro consentirà lo sblocco “Una nuova era di sperimentazione e innovazionenei social network.

Poiché il protocollo AT è open source, afferma Bluesky, le persone hanno fatto proprio questo Trasparenza su ciò che è stato costruito e sviluppatoche consente di ottenere un formato standard per l’identità dell’utente, il monitoraggio e i dati dell’utente, consentendo alle applicazioni di interagire tra loro, in altre parole, avere una rete computabile.

Questo accade, ad esempio, quando si crea un nuovo account per una piattaforma social, dove se l’utente decide di andarsene, il resto dei contatti su quel social network vengono lasciati senza alcun modo per continuare la comunicazione, essendo Esempio di un sito web decentralizzato.

Questo è uno dei vantaggi del protocollo AT, che consente di creare una sorta di Formato di identità standard Con i dati personali, trasferisci tutte le tue informazioni su diverse piattaforme.

Rete esclusiva con inviti

Secondo Blueskyavere (con un taglio fino alla fine di aprile) con Più di 50.000 utenti Secondo Graber, 1,2 milioni di persone lista d’attesa. Si Certamente , Al momento è in uso una versione beta Sistema di inviticon l’intenzione di far crescere organicamente la rete.

Gli inviti vengono consegnati a Utenti esistenti ogni due settimaneper evitare tale Spammere attori che possono alterare la conversazione pubblica, evitandola nel processo abusi dilaganti Consenti la moderazione dei contenuti.

Per iscriverti a Bluesky non devi far altro che andare sulla homepage del social network e Unisciti alla lista d’attesa A Accedi alla versione di prova prima che diventi disponibile pubblicamente, anche se questo non garantisce che sarà presto disponibile sulla piattaforma.

Questo sistema include anche una piattaformaEsclusivo‘, il che aiuta l’interesse è preservato.

Bluesky è molto simile a Twitter, in termini di utilizzo programma cronologico Degli account seguiti, sebbene includa anche un algoritmo che mostra i post popolari, non include i messaggi diretti o il supporto per la riproduzione di video.

Richiamo di account Twitter “problematici”.

Con l’intento di farsi conoscere, Jack Dorsey ha aderito ad alcune tendenze, Come chiamare jack sweneyLo studente universitario segue il jet privato di Elon Musk. Molto da pubblicare su Blueskyma anche in Nostr.

Ricordo che i resoconti di Sweeney che seguirono molti dei personaggi lo erano Bandito da Twitter nel dicembre 2022quindi il giovane ha dovuto migrare su altre piattaforme come Discord o Mastodon per poter continuare a farlo, anche se senza avere lo stesso successo.

Per risolvere questo problema, e dopo linee guida più rigide per i bot all’interno della piattaforma, Sweeney ha deciso di creare nuovi account Twitter simili a @elonjet, solo che Invio di informazioni con un ritardo di 24 ore Per seguire le linee guida dei social network.