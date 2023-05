Questo è il trucco per farlo

01/05/2023 alle 07:30 CEST







Il Whatsapp Continua ad aggiornare i suoi strumenti per garantire un buon servizio. Da qualche tempo, l’app di messaggistica ha incluso l’opzione per inviare messaggi temporanei. questi messaggi Può scomparire dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorniDipende da cosa sceglie l’utente. Ora, questi messaggi possono essere salvati nell’app.





Questa funzione serve affinché i messaggi non finiscano nelle mani sbagliate, come indicato dalla piattaforma stessa. Questi messaggi temporanei vengono utilizzati per inviare immagini o note vocali, che possono essere riservate. da ora in poi Opzione “Rimani in chat” abilitatache ti consentirà di salvare i messaggi temporanei senza eliminarli.

Crediamo che quando invii un messaggio, Devi scegliere se gli altri nella chat possono tenerlo per dopoL’azienda ha chiarito sulla sua pagina ufficiale che, ovviamente, per non violare la sicurezza della persona che invia il messaggio, tutto dipende dal fatto che il mittente accetti che l’altra persona salvi il messaggio temporaneo.

Affinché funzioni, ti invieremo una notifica quando qualcuno salva un messaggio che hai inviato e potrai ignorare la decisione. Se decidi che nessuno può salvare il tuo messaggio, tale decisione è definitiva, quindi nessun altro può conservarlo e il messaggio verrà eliminato allo scadere del timer.”. Pertanto, la sicurezza dei messaggi temporanei non sarà in pericolo.