Questo è il ‘viaggio’ del pallone dei Mondiali del Qatar 2022

Il viaggio, il viaggio di Adidas per creare il pallone del Qatar della Coppa del Mondo FIFA 2022

Come sembra? Che disegno ha? Che marca è? Tutto quello che devi sapere sul calcio

Il nuovo pallone dei Mondiali che giocherai in QatarDisegnato di nuovo da Adidas. Il marchio tedesco era responsabile Crea una palla dalle ultime quattordici edizioni della più alta concorrenza del mondo.

La palla viene chiamata Viaggio significa viaggio.È la prima pallina fatta solo di adesivi e inchiostri a base d’acqua. sarà da Bianco, ma avrà delle scintille in blu, giallo e rosso.

Il volo fornirà velocità e sarà la palla più veloce di sempre. Aggiungerà anche più densità e precisione ai rimbalzi, oltre alla capacità di mantenere la forma e l’aria. Queste caratteristiche saranno grazie a CRT-NUCLEO.

Inoltre, anche la velocità. Ciò significa che sarà realizzato in pelle PU testurizzata con una nuova forma con 20 pannelli Migliora la precisione, la stabilità e la rotazione della palla in aria Secondo i rapporti.

Ci si aspetta che i giocatori si sentano più a loro agio con questa palla ai loro piedi. Durante il corso in Sud Africa, Gianluigi Buffon e Julio Cesar hanno espresso la loro insoddisfazione per il pallone realizzato per l’occasione.

“E’ un peccato giocare un torneo così importante con questa palla”, ha detto l’italiano.