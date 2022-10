Può sembrare una sorpresa per molti, ma dopo un lancio piuttosto disastroso dovuto a bug e crash del server, è stato aggiunto a Attacco DDoS Soffrendo nel bel mezzo del suo giorno di uscita, il gioco sembra andare sempre più forte per Blizzard, con ottime notizie in termini di giocatori. si presenta Overwatch 2 ha raggiunto un numero straordinario di giocatori in soli 10 giorni, A conferma del successo del sequel.

Attraverso il suo account Twitter, Monitorare 2 Ha pubblicato un annuncio importante per tutti i suoi fan, ringraziando per questo grande traguardo. Il gioco è arrivato Né più né meno di 25 milioni di giocatori in soli 10 giorni, A conferma di ciò che molti si aspettavano o meno. Nonostante tutte le critiche ricevute e il burrascoso lancio, i giocatori sembrano essere rimasti colpiti dalla nuova puntata che getta le basi per il futuro del franchise.

Questo è l’enorme numero di giocatori che Overwatch 2 può raggiungere in soli 10 giorni

Alcuni potrebbero pensare che questo gioco avrebbe potuto facilmente raggiungere questo successo, mentre altri pensano che sia morto, ma la verità è che molti fattori si sono accumulati per catapultare Overwatch 2 al successo iniziale. Da un lato, abbiamo l’aria nuova che è stata data da Blizzard, dove Le partite 5v5 sembrano più veloci ed emozionanti. Inoltre, abbiamo un fatto importante che ora è gratuito, un sistema amato da molti e che invita molti giocatori, quindi è uno dei punti di forza di questo successo.

Buone notizie per l’azienda che ora può tranquillamente festeggiare il gran numero di giocatori che la sua nuova versione arciere. Dobbiamo aspettare e vedere In che modo Blizzard manterrà questo successo con nuovi contenuti, Perché se seguirà le orme del suo predecessore, il gioco non avrà molti anni di vita.