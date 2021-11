Questo è l’incrocio tra Far Cry 6 e Breaking Bad

il nuovo Cross de Far Cry 6 e Breaking Bad Ha portato notizie interessanti. Ora, i giocatori possono vestirsi come Walter White o l’impiegato di Los Paulos Hermanos. Lo sparatutto open world di Ubisoft mette i giocatori nei panni di un rivoluzionario sull’isola immaginaria di Yara, governata dallo spietato dittatore Anton Castillo. La famosa star di Breaking Bad, Giancarlo Esposito, interpreta il ruolo di Anton Castillo.

Il La serie Far Cry è diventata famosa per i suoi fantastici cattiviCome ha affermato il game director in una recente intervista, quando Anton Castillo è entrato in pieno effetto, è diventato chiaro che Giancarlo Esposito fosse la scelta perfetta per interpretare il personaggio terrificante. Quindi è stato difficile prevedere il crossover di Far Cry 6 e Breaking Bad.

Crossover di Far Cry 6 e Breaking Bad

Per favorire l’associazione del gioco con Breaking Bad, Far Cry 6 ha aggiunto due pacchetti cosmetici ispirati alla serie. Sebbene Ubisoft non abbia fornito alcuna conferma ufficiale, un utente Reddit Pioneer Rumore 7314 Greg Miller, CEO di Kinda Funny, ha pubblicato i pacchetti sui social media. Il primo pacchetto è Los Pollos Hermanos, che rende omaggio al ristorante di pollo gestito dal personaggio di Giancarlo Esposito, Gus Fring.

Il crossover di Far Cry 6 e Breaking Bad includerà un’uniforme con grembiule, cappello, orologio e un veicolo per le consegne Los Pollos Hermanos. Da parte sua, il pacchetto Heisenberg consente ai giocatori di indossare Famoso costume da chimico Walter White Bryan Cranston. Il set include il cappello, la giacca e gli occhiali caratteristici del personaggio, oltre a un assortimento di armi.