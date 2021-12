Questo è lo spazio innovativo per le esperienze Samsung Chile

Nel megastore Falabella situato nel Parque Arauco, con una superficie di 25 mila metri quadrati e noto per essere il più grande del suo genere in Sud America, Samsung Electronics Cile installare un spazio di esperienza di alto livello, Dalla categoria di ciò che può essere visto nelle famose fiere internazionali della tecnologia.

“Si tratta di un iconico angolo vetrina tecnologica diverso da quello conosciuto nei supermercati. È una proposta orientata allo spazio della super esperienza ed è diversa da ciò che l’utente è abituato a vedere nei negozi al dettaglio”, spiega Ricardo Falcon, Direttore di Trade Marketing e display per smartphone presso Samsung Chile.

E aggiunge: “In questo spazio di esperienze, con caratteristiche come quelle viste negli eventi internazionali, le persone potranno vivere e sperimentare un livello di interazione nel nostro intero ecosistema da una prospettiva in prima persona per sperimentare l’innovazione che il nostro marchio offre nel mobile prodotti e nella categoria Lifestyle TV. “.

Spazio di esperienza immersiva

Lo spazio dell’esperimento ha 11 zone. Ecco qui alcuni di loro

Schermi, campioni: Evidenziano “Screen Wave” che fornisce un’esperienza wave per schermi di diversi pollici che, utilizzando uno smartphone, visualizza immagini di mondi marini e dello spazio in un modo interattivo che può essere gestito da un telefono cellulare.

Nella cosiddetta “Colonna IM Motion”, l’utente può essere protagonista di un’esperienza simultanea con più schermi di telefoni cellulari per visualizzare i contenuti tra tutte le squadre.

Dal canto suo, TV Wall Map è un’esperienza interattiva, anche con l’ausilio di uno smartphone, nell’area Lifestyle TV, dove si trovano i TV Samsung The Frame, The Sero, The Serif o The Terrace. Ad esempio, si possono vedere sfondi interattivi che simulano diversi tipi di pareti e mostrano la migliore combinazione per ogni casa.

Tipologie di utenti telefonici e modalità di lavoro: Dovresti vedere il mobile experience table, che in questo innovativo corner situato nel megastore Falabella di Parque Arauco si chiama “U Table”, simile ai migliori showroom Samsung del mondo. È possibile scoprire le ultime novità in fatto di smartphone e la corrispondenza perfetta per ogni profilo utente.

Dall’inizio della pandemia, l’installazione del lavoro a distanza nella vita delle persone è diventata una realtà. Data questa modalità, questo nuovo spazio Samsung non ha voluto essere escluso dalle esperienze coperte. Ecco perché nell’area “Ministero dell’Interno” gli utenti potranno vivere l’esperienza dell’ecosistema di prodotti mobili e TV che facilitano il lavoro a distanza.

E lo spazio dell’esperienza indossabile?: Nell’area “Smart Watches” è possibile, attraverso un gioco di tennis interattivo, che gli utenti potranno vivere la supervisione diretta dell’allenamento, ad esempio in calorimetria.

Tutto quanto sopra e altro sono disponibili in questo angolo innovativo per portare e mostrare tutte le innovazioni che Samsung offre in alcune delle sue categorie di prodotti attraverso l’esperienza.