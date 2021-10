Questo è l’ultimo giorno di Valentino Rossi in Italia da pilota MotoGP

Valentino Rossi non prenderà più parte alla gara della MotoGP in Italia. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 ha salutato Misano, e sul circuito c’era una folla di 35.000 anime per salutare il pilota che ha cambiato per sempre il Motomondiale e la passione degli italiani per le moto.

Gli stand, come le moto VR46, sono stati dipinti di giallo per dare uno spettacolare addio ai più grandi miti della storia del motociclismo. Anche quella è un’intera cerimonia Ammirava Aliron di Fabio Guardarro E si è ritirato finché non è arrivato sul palco, tutti i fan in attesa allo stand per la loro statua.

35.000 Diphosi hanno sparato a una Rosie a Misano, che ha gettato il casco sul cavalletto

A fine gara, soprattutto in quel momento, la posizione di Mizano è impazzita Valentino Rossi si è avvicinato alla posizione dei suoi fan. Infatti, anche se Rossi smettesse di correre, quei diffusori dovrebbero girare e girare, esultando ora la VR46 e tutti i suoi piloti.

In un momento di gioia, Rossi ha gettato allo stand l’esclusivo casco che aveva disegnato per l’evento. Precisamente ’46’ è un pezzo unico che aveva una stampante serigrafica a ventaglio. Il fortunato che ha lasciato cadere l’elmo ora deve decidere se tenerlo o fare un’offerta, perché quel pezzo potrebbe andare a cifre astronomiche.

Rosie ha anche lanciato i guanti su un supporto, il che non gli ha impedito di eccitarsi. Non è giù: A Misano avevano preparato una grande festa con musica e dj In commemorazione dell’ultima gara di Rosie in Italia. Inoltre, il risultato in pista è stato così positivo che tutto sulla faccia di “In Totorre” è stato felice.

“È stato un weekend lungo e molto bello. Soprattutto sono felice perché ho una carriera dignitosa. Questo è il modo migliore per dire addio”, ha detto Rossi.

La vita di Rosie è risorta dalle ceneri. A volte è arrivato penultimo rispetto al compagno di squadra Andrea Tovicioso, ma con l’aumentare dell’usura delle gomme è aumentata anche la prestazione di Rossi. Ha superato Franco Morpitelli, Michael Bro e Brad Binder. Insieme alla cascata gli ha permesso di finire decimo.

Questa è la terza volta che Rosie finisce nella top ten nella gara per Petronas, dopo Mugello e Red Bull. Ma soprattutto, Rosie ha potuto salutare con un sorriso i 35.000 italiani ribelli che la acclamavano. Il Gran Premio del Mugello e di Mizano non cambierà mai più.

