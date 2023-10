Questo è quanto Bad Bunny paga per l’affitto dell’appartamento più costoso di New York

“La mia casa varrà sei milioni in un giorno“Nobody Knows What Tomorrow Will Happen”, canta Benito Martinez Ocasio, conosciuto come Bad Bunny, nella sua canzone “I Don’t Want to Get Married”, dal nuovo album “Nobody Knows What Tomorrow Will Happen”. È stato rilasciato venerdì e ora tutti i riflettori sono puntati su di lui.

Nella stessa canzone, in cui parlava della sua casa, non era lontano dal vero valore della sua attuale casa. Anche se non è di sua proprietà, La cantante portoricana vive nel quartiere Chelsea di New YorkÈ la città che ha menzionato anche in quella canzone.

Viveva lì da una settimana, quando ha formalizzato il contratto di locazione. Il costo dell’affitto, secondo alcune fonti recensite dalla rivista FrenareAvrebbero potuto trasferire l’affitto di Bad Bunny È il più caro finora pagato nella città che non dorme mai.

Questo è quanto paga Bad Bunny per il suo appartamento

Si tratta di un attico di oltre 400 metri quadrati nel cuore di Chelsea, con piscina all’aperto, ampie finestre e diverse terrazze che si aprono verso l’esterno. Originariamente l’appartamento era in vendita, non in affitto, e il suo prezzo totale ha raggiunto i 18,5 milioni di dollari, che è più di quanto il cantante sognasse nella sua canzone.

CORAL GABLES, FL – 05 OTTOBRE: Bad Bunny sul palco durante i Billboard Latin Music Awards 2023 al Watsco Center il 05 ottobre 2023 a Coral Gables, Florida. (Foto di Jason Koerner/Getty Images)

Per questo motivo l’affitto non è una cifra bassa e, come hanno sottolineato alcuni esperti, può essere il più caro di New York. Si stima che Bad Bunny pagherà 150mila dollari al mese per vivere in questo appartamento.

Ci sarà solo un appartamento che potrà competere con il prezzo d’affitto di questa proprietà, e cioè un appartamento situato nel mezzo Soho e Hudson Squareper il quale i proprietari chiedono, come minimo, l’affitto 175mila dollariAnche se stanno ancora cercando inquilini.

