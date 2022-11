Questo è Ryas, il nuovo eroe dell’universo Horizon che incontreremo solo su PS VR2

Il prossimo capitolo della saga orizzonteuno dei franchise stellari di PlayStation, sarà giocato solo su PS VR2 (necessario avere PS5). L’orizzonte chiama dalla montagna Arriverà nei negozi il 22 febbraio, esclusivamente per il nuovo visore VR.

Giochi di guerra tra bande Su Twitter ha condiviso nuove informazioni sul protagonista, Ryas, il cui volto rimane un mistero, anche se ora sappiamo di più sul suo passato e sulla sua storia nel gioco.

Rias è nato a Nobile famiglia Karjaun abile guerriero… che cerca la redenzione per le azioni che ha compiuto in passato, cercando di riconquistare la sua dignità.

Incontra Rias, l’eroe di Horizon Call of the Mountain. Un ex Shadow Carja con molti rimpianti, cerca la sua redenzione e la sua libertà in questa avventura imminente creata esclusivamente per PlayStation®VR2 da Guerrilla e @dipendente pic.twitter.com/V7gNd2pMIU – Guerriglia (Guerriglia) 25 novembre 2022

Rias, l’eroe di Horizon Call of the Mountain, sarà carismatico come Aloy?

Nella sua giovinezza, Rias divenne un abile scalatore… e in seguito si unì al Ombra CargoDisertori dal potente regno di Karja, governato dal re del sole Avadh. Durante quei periodi, ha affinato le sue abilità nel combattimento robotico e ha partecipato al rapimento del principe Itamin, qualcosa che lo avrebbe perseguitato per sempre.

Rias ora sembra essere solo, in cerca di redenzione e ripristino del suo onore, “anche se sa che il mondo non perdonerà mai le sue azioni”.

Tuttavia, conserva ancora molte delle armi dei suoi giorni come Shadow Carja, incluso il suo arco. Si Certamente , Cancella tutte le icone delle loro armi per prendere le distanze completamente da questa tribù.

Horizon Call of the Mountain è sviluppato da Horizon Call of the Mountain Giochi di FirespriteIn associazione con Guerrilla Games. Lungi dall’essere un semplice passatempo tra il secondo e il terzo gioco, promette di essere un gioco lungo e profondo (costa 70€).

Horizon Call of the Mountain sarà l’attrazione principale per gli utenti PS5 che vorranno acquistare il nuovo visore di realtà virtuale di Sony, che è molto più avanzato del primo. PSVR2 Costa 600 euro e ovviamente hai già bisogno di una PS5 per poterlo utilizzare.