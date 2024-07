Questo è stato il cambiamento che è stato effettivamente rifiutato

Google Maps è un’applicazione essenziale per gli utenti di Android Auto e per qualsiasi automobilista, indipendentemente dal sistema utilizzato; Ad esempio, se utilizziamo il punto di ancoraggio del cellulare durante la guida. Il problema con i touchscreen delle auto sono le distrazioni inutili, ma Google Maps dispone di misure per evitarle, come la navigazione vocale.

Ecco perché l’ultimo sviluppo riscontrato da alcuni automobilisti è così deludente: gli annunci su Google Maps durante la guida. La buona notizia è che tutto indica che non si tratta di una modifica apportata intenzionalmente da Google e che non raggiungerà tutti gli utenti; La cattiva notizia è che anche l’azienda stessa non sembra essere chiara sul motivo per cui questo problema sia apparso.

Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando alcuni utenti hanno iniziato a rendersene conto Google Maps ha mostrato un pop-up Quando si diffondono vicino a determinati luoghi, come negozi o centri commerciali. Questa finestra viene visualizzata come “Conversione rapida” e non è chiaramente un annuncio; L’unico indicatore è la parola “Sponsorizzato” in caratteri piccoli in alto. Il nome dell’organizzazione è più grande con due pulsanti: uno ci permette di aggiungere il luogo come stazione, l’altro ci permette di cancellare e chiudere la finestra.

Gli screenshot condivisi dagli utenti mostrano che il pop-up Occupa molto spazio nella navigazione di Google Maps; Questa è una distrazione importante, perché costringe il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada per leggere il contenuto del finestrino e premere il pulsante che lo chiude. Sebbene il dibattito sulla pericolosità di Android Auto sia ancora aperto, è strano che Google abbia deciso di implementare qualcosa del genere.

La prima reazione di Google è stata quella di respingere le critiche definendole “niente di nuovo”. Come ha affermato un rappresentante dell’azienda, questo contenuto promuove luoghi relativi al nostro percorso, come stazioni di servizio, ristoranti e negozi. Il rappresentante ha spiegato che questi annunci non vengono visualizzati durante la guida e si espandono in questo modo solo se l’utente fa clic su di essi.

Il pop-up visualizzato da alcuni utenti di Google Maps

Anthony Hayman | S Robot gratuito

Tuttavia, è diventato presto chiaro che questa risposta non era sufficiente, poiché sempre più utenti hanno iniziato a vedere gli annunci durante la guida, semplicemente passando vicino alla zona in cui si trovava la struttura pubblicizzata. Solo allora un rappresentante di Google ha ammesso che “questo non è un comportamento previsto” per la funzione.

Pertanto, è molto probabile che non si tratti altro che di un ‘bug’, e che si tratti di attivare una funzione progettata per essere attivata a veicolo fermo; Oppure, come sottolineano alcuni utenti su X (ex Twitter), Google potrebbe aver testato per abilitarlo in più situazioni. Google è noto per la sua mancanza di trasparenza nello sviluppo di Android Auto (che non riceve feedback ad ogni aggiornamento) e Google Maps, oltre a testare nuove funzionalità su alcuni account senza annunciarle pubblicamente. Se questo è il caso di questa funzionalità, possiamo solo sperare che Google abbia preso in considerazione le reazioni degli utenti.