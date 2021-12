Questo è stato il suo primo atto ufficiale come erede

Questo 8 dicembre è stato storico per Figlia maggiore dei re Guillermo e Maxima d’Olanda. Dopo l’incontro di questo martedì Raggiungere la maggiore etàHa davanti a sé un percorso istituzionale, che ha compiuto mercoledì il primo passo. Così, si può già dire che Amalia è Principessa d’Orange – titolo che corrisponde alla primogenita del Re dei Paesi Bassi – e ha affrontato Primo erede ufficiale del lavoro. Un appuntamento preso al Palazzo Kneuterdek dell’Aia, gremito di gente dei dintorni per poter vivere con lei un giorno speciale.

Il protagonista di oggi accompagnata dai suoi genitoriIl Kneuterdijk Palace è arrivato dieci minuti prima delle 14:00, l’inizio previsto dell’evento. Lui, il re Guglielmo Alessandro, come capo del Consiglio di Stato – carica solo simbolica – introdusse al suo nuovo membro, in questo caso Amalia, la carica che l’erede aveva diritto a ricoprire in quel momento. raggiunta la maggiore età, come previsto dall’articolo 74 della Costituzione dei Paesi Bassi. Naturalmente, come nel caso dei loro genitori, La tua posizione è solo simbolica E non ha autorità decisionale, poiché spetta al vicepresidente Thom de Graaf.

La Principessa Amalia, al suo arrivo all’appuntamento con i Re. (EFE)

E dal suo arrivo, i nervi dell’ereditiera si sono fatti notare. inoltre Tacchi alti Non lo aiutavano esattamente a camminare facilmente, il braccio di suo padre gli serviva per ottenere il punto di sicurezza di cui aveva bisogno. Non poteva nascondere la sua insoddisfazione, che si notava nei movimenti che faceva con la sua giacca, senza sapere bene cosa farne e dove metterla, né aver bisogno di Appoggiati a Re Guglielmo, con il quale è entrato anche nella sala del Palazzo Kneuterdijk per l’inizio della cerimonia.

Ma è strano che tutti quei nervi si siano calmati nel momento in cui gli è stato dato Primo discorso pubblico, a Il momento della morte degli altri eredi. Il re fece una piccola presentazione, prima di lasciare il posto al suo erede, che preparò il suo discorso su file. In silenzio, mentre guardava alternativamente i consiglieri di stato e i suoi genitori, era molto sicura e calma. E anche se di tanto in tanto guardava anche i giornali, era chiaro che lavorava sodo affinché nulla venisse a mancare in questo momento storico, perché era suo. La prima lettera ufficiale.

Riunione del Consiglio di Stato con Amalia come nuovo membro. (EFE)

Ha poi preso la parola il vicepresidente del Consiglio di Stato, Thom de Graaf, che, come abbiamo detto, ha tutto il peso delle decisioni assunte in questo organo. Una parola vicina che ha fatto sorridere la nuova Principessa d’Orange in più di un’occasione, e questo atto si è concluso con lei La prima istituzione nella vita di Amalia de Holland. È stato molto breve e formale, ma molto importante per la sua vita formale, che al momento non sarebbe stata così intensa come lei ei suoi genitori avrebbero voluto che fosse. Concentrati sugli studi e terminare la formazione accademica prima di affrontare qualsiasi tipo di lavoro pubblico. Così, Amalia ha deciso Rinunciando, per il momento, alla missione che sarebbe stata accettata da lui Al raggiungimento della maggiore età.

Poi c’è stata una piccola pausa per la stampa nei giardini del Kneuterdijk Palace, un momento fresco per verificare che Amalia non c’era. Niente è al sicuro con i pugnali che hai scelto per questa data, dove dovette anche appoggiarsi al braccio di Thom de Graaf per scendere le scale in giardino. Come da tradizione, è stato Pianta un albero per celebrare questo momento, quindi, comprese le statiche, la Principessa d’Orange è stata costretta ad afferrare la pala e gettare la terra in modo simbolico per porre fine a questo atto storico, che si è concluso con l’offerta da parte dell’erede Piccole frasi con i re, di nuovo all’interno del palazzo.

La principessa Amalia, al braccio di suo padre. (EFE)

Amalia rispondeva ad uno ad uno alle domande dei giornalisti selezionati per questa apparizione, che a loro volta stavano arrivando nella stanza in cui questa apparizione era avvenuta prima che i media si presentassero. Lei era l’eroe assoluto. Non c’erano domande né per Guillermo né per Maxima, Che non riuscivano a nascondere il proprio orgoglio, guardando la figlia con un grande sorriso ed emozionati per il momento storico che stavano vivendo.

Amalia guarda

Nello specifico, questa scarpa che le ha dato tanti problemi faceva parte di un look che era del tutto fedele allo stile di Amalia. In effetti, non è un vestito del tutto insolito. È lo stesso design che ho scelto per 3 dei Sei foto ufficiali distribuite in occasione del suo diciottesimo compleanno, anche se c’è un modello diverso. Si tratta di un abito a portafoglio con scollo a V, maniche corte e gonna midi multistrato. Ancora una volta la principessa ha voluto Scommetti sulla moda nazionale, scegliendo di firmare una volta LaDress.