Questo è un elenco di telefoni Motorola che riceveranno Android 13, controlla se il tuo telefono è presente

il nuovo Androide 13 Continua a diffondersi su tutti gli smartphone moderni. A questo punto possiamo già dire che si tratta di uno dei migliori aggiornamenti nella storia del sistema, almeno per quanto riguarda il numero di dispositivi che sono stati aggiornati.

La maggior parte dei marchi ha già avviato il processo di aggiornamento o ha annunciato i propri piani. Ora è il turno di Motorola, che quest’anno ha rilasciato versioni molto importanti che saranno le prime, ma non le uniche, a ricevere Android 13.

Elenco dei telefoni Motorola con Android 13

L’elenco dei dispositivi che verranno aggiornati è il seguente:

Motorola Razr 2022

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge Plus 2022

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 neo

Motorola Edge 30

Motorola Edge 2022

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 2021

Motorola Edge 20 Lite

Moto G Stilo 5G 2022

Telefono Moto G 5G

Motocicletta G82 5G

Moto G72

Motocicletta G62 5G

Moto G52

Moto G42

Moto G32

Come possiamo vedere, quest’anno sono stati lanciati molti telefoni cellulari nell’elenco, e questo è comprensibile; Così come il fatto che molti di loro sono di fascia alta, in quanto vengono solitamente utilizzati dagli appassionati che tendono ad avere la priorità su questo tipo di cambiamento.

Tuttavia, ci sono anche molti modelli degli anni precedenti che puntano a prezzi più bassi. In questo senso forse il più eclatante è il Moto G 32, che costa meno di 200 euro ma riceverà l’aggiornamento ad Android 13. D’altra parte, altri dispositivi recenti come Moto G22 Rilasciato solo pochi mesi fa non compare nell’elenco.

È necessario chiarire che questo non è l’elenco finale; Cioè, è molto probabile che nei prossimi mesi vengano annunciati altri dispositivi. Questo è solo l’elenco preliminare che è già stato ampliato; All’inizio c’erano solo 10 dispositivi, mentre ora ce ne sono 20. Non sappiamo quali siano i piani di Motorola per supportare i dispositivi più vecchi, che è probabilmente il piede debole dell’azienda.

Un altro aspetto importante è che questo elenco Non indica quando arriverà questo aggiornamento per dispositivo. Motorola non ha indicato se ha già avviato il processo di aggiornamento o se arriverà nelle prossime settimane o mesi. L’unica indicazione è che “alcuni di questi dispositivi” potrebbero ricevere un aggiornamento OTA all’inizio del 2023, ma sono letteralmente tra tre settimane, quindi quelle parole non aiutano molto.

Motorola deve chiaramente recuperare il ritardo, poiché altre società come Samsung hanno stabilito le tempistiche e quali dispositivi riceveranno Android 13 in modo molto dettagliato. Le cose cambiano su Android. Non solo gli aggiornamenti arrivano più velocemente, ma le aziende forniscono anche maggiore trasparenza e comunicazione ai propri utenti.

