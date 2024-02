Questo è un elenco di tutti i codici gratuiti attualmente attivi

Honkai Star Rail è il nuovo 'protettorato' di HoYovereun titolo a cui ha saputo adattarsi Interamente nel settore dei videogiochi Ciò significa un cambiamento di aria fresca per il portafoglio di giochi dell'azienda.

Remoto da e con Genshin Impact Personaggi, gameplay e storia, siamo di fronte ad uno dei titoli più giocati degli ultimi mesi. In questo articolo, come guida generale, condivideremo un elenco di tutti i codici che HoYoverse ha condiviso finora che possono essere utilizzati per richiedere i premi più interessanti.

Per tutto questo, Stiamo chiamando Per leggerlo fino alla fine:

I codici sono attualmente validi per richiedere i premi Honkai Star Rail nel febbraio 2024

Questi sono i codici al momento della stesura di questo articolo La sua autenticità è stata confermata. Ricorda che molti codici condivisi periodicamente sui social network e tramite HoYoverse stesso, di solito hanno una scadenza casuale, quindi ti consigliamo sempre di testare direttamente i codici per vedere se sono ancora attivi o meno:

2AQA294J5R37 – Stella Giada x50 e 10.000 punti.

– Stella Giada x50 e 10.000 punti. NB9TKRMK5R23 – Stella Giada x50 e 10.000 punti.

– Stella Giada x50 e 10.000 punti. Regalo Staryl – Giada astrale x100, Guida spirituale errante x4, Rinfreschi x5 e 50.000 crediti.

Notizie in tempo reale sui nuovi codici

Codici scaduti

5S9BND25CRBK : Star Jade x50 e un totale di 10.000 punti; 5S9BND25CRBK: 3 soda sogni d'oro.

: Star Jade x50 e un totale di 10.000 punti; 3 soda sogni d'oro. Regalo Staryl: Guida stellare x50, Guida del viaggiatore spirituale x2, Rinfreschi x5 e 10.000 punti.

Guida stellare x50, Guida del viaggiatore spirituale x2, Rinfreschi x5 e 10.000 punti. ST9T6DKLVRGX: 10.000 ore di credito.

10.000 ore di credito. US9SND24U8FB: 3 Luce di emergenza a secco.

3 Luce di emergenza a secco. YTRB6VKMVRZB: 10.000 ore di credito.

10.000 ore di credito. 4BQSPDKLVQFF: 3 Vernice mimetica.

3 Vernice mimetica. KB9A7VJ5VQW7: 10.000 ore di credito.

10.000 ore di credito. PT8TF72MQ93X: Stella Giada x50 e 10.000 punti.

Stella Giada x50 e 10.000 punti. KBQBEP3L8823: Stella Giada x50 e 10.000 punti.

Stella Giada x50 e 10.000 punti. JB9BE7K5RQY3: 100 Stelle di Giada e 50.000 punti.

100 Stelle di Giada e 50.000 punti. HT8BX7JL89Z7: 100 stelle di giada e 5 spiriti guida viaggianti.

100 stelle di giada e 5 spiriti guida viaggianti. 6B9BFPK58Q3T: 100 stelle di giada e 4 eteri raffinati.

Passaggi per riscattare e richiedere i codici Honkai Star Rail

Abbiamo due diverse opzioni a nostra disposizione per il riscatto Codici della Honkai Star Railway. Il primo è attraverso il sito ufficiale, oppure all'interno del gioco stesso. Quindi, da questo articolo pratico, ti diremo come farlo da entrambe le opzioni:

Dal sito

Avrai bisogno di una connessione Internet stabile.

Visita Il sito ufficiale è qui.

Accedi dallo stesso account con cui giochi (preferibilmente email).

Scegli il server da cui stai giocando (che sia Europa, America Latina o altro).

Quando effettui l'accesso, il campo denominato “Nome personaggio” verrà compilato automaticamente.

Nella sezione “Riscatta codice”, dovrai copiare e incollare i codici che ti forniamo periodicamente.

Riceverai gli articoli reclamati via posta.

Dal gioco

Inizia il gioco dalla piattaforma su cui stai giocando.

Apri il menu “Telefono” nel gioco.

Accanto al nome del tuo personaggio vedrai un'icona con tre punti che dovrai premere.

Seleziona l'opzione “Riscatta codice”.

Copia e incolla il codice e conferma.

