Questo è un giorno nella vita dell’Infanta Sofia

L’agenda delle Loro Maestà attende una data molto speciale questo sabato. membro più giovane della famiglia reale, L’Infanta Sofia ha 16 anni. Nonostante fosse sempre rimasta nell’ombra, il saper essere, e dare importanza sia ai genitori che alla sorella, la fece diventare La figura è molto amata dalla gente. Questo volto nascosto che mostrava sempre suscitava molto interesse per come fosse la sua vita quotidiana.

Infanta Sofía mantiene una routine che è pienamente coerente con le sue responsabilità accademiche. La sveglia suona presto, fa colazione e va alla scuola Santa María de los RosalesFinirà il liceo alla scuola di Santa María de los Rosales alla fine di giugno. A volte suo padre lo accompagna a scuola. Quando la giornata è finita, fa i compiti pomeridiani e completa le sue attività sportive.

La sua passione per il calcio Non è un segreto. Quest’anno si è scoperto che il membro più giovane della famiglia reale aveva sostenuto alcuni esami di ammissione per entrare nell’accademia internazionale di calcio DUX di Madrid. Forse questa passione è di famiglia perché anche suo padre, re Filippo, è un appassionato di sport. A volte, ha usato uno pseudonimo nei suoi vari test sulla scelta di un nome la pellicola Dunaquindi si può vedere che è appassionata del genere di fantascienza e avventura.

La principessa Leonor e l’Infanta Sofia, a PalmaGTRES

La formazione accademica delle loro due figlie è sempre stata una delle maggiori preoccupazioni dei re. Seguendo le orme della sorella, Infanta Sofía si trasferirà in Galles ad agosto per frequentare la prestigiosa scuola secondaria Collegio del Mondo Unito Atlantico. Così, l’Infanta prenderà il posto della sorella maggiore all’estero, poiché la Principessa tornerà in Spagna per completare il suo addestramento militare.

D’altra parte, il design dell’Infanta Sofía è un po’ più audace di quello della sorella maggiore. Si sente più libera di giocare con le indicazioni.

confermalo

Ma prima di partire per le terre inglesi, riceverai l’Infanta Sofía Confermato il 25 maggio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla cerimonia che si svolgerà e su chi sceglierà il padrino per questo momento religioso molto importante per tutti i credenti. Al momento non si sa se la principessa Eleanor parteciperà o meno all’evento, anche se dopo le date in cui terminerà gli studi in Galles (21 maggio), è probabile che sarà accanto alla sorella.

La famiglia reale a ShincheonGTRES

Il rapporto tra le due figlie del re spagnolo è di complicità. Infanta Sofía è stata più volte ritratta come La piazza è fedele a sua sorellaanche se sempre dalla sua posizione nell ‘”ombra”. Con la quale mantiene anche un rapporto perfetto con la madre, la regina Letizia. Ed è che mentre il re Felipe rimane in pubblico agendo dalla parte dell’erede al trono, L’Infanta Sofia sta con Doña Letizia, Cercando così di preservare la privacy dell’adolescente che non dovrebbe sopportare il peso della corona in futuro.