Questo è un trucco Marie Kondo molto semplice per risparmiare spazio nella borsa in soli tre passaggi

Viaggiare è una delle esperienze più gratificanti che possiamo vivere nella vita. L’opportunità di scoprire nuovi posti e l’opportunità di creare ricordi rende il viaggio un’attività che piace a quasi tutti. Tuttavia, non tutto è roseo quando si tratta di viaggiare, perché c’è un aspetto negativo che può essere un po’ stressante che alla fine tutti salvano: Preconfezionamento e organizzazione.

Come piegare le camicie alla Marie Kondo

L’idea di scegliere i nostri semplici averi può essere travolgente per molti. Decidere cosa portare e cosa lasciare, assicurandosi di avere tutto il necessario per il viaggio ed evitare di superare il peso o lo spazio assegnato, può essere una sfida. Inoltre, c’è sempre la paura di dimenticare qualcosa di importante, che può essere molto stressante nel processo di preparazione.

Per fortuna c’è Strategie e consigli Questo può rendere il processo più sopportabile. Fare una lista delle cose da fare, ricercare il tempo della destinazione e pianificare varie combinazioni di abbigliamento sono vecchi trucchi che tutti tendiamo a tenere a mente. Tuttavia, nonostante i nostri migliori sforzi, lo spazio nella valigia sembra ridursi a passi da gigante quando aggiungiamo vestiti.

A questo punto, il famoso insegnante dell’organizzazione, Marie KondoCi offre una soluzione efficiente. Questa è una teoria rivoluzionaria che è stata ampiamente adottata nella pratica, specialmente durante i suoi numerosi viaggi e conversazioni in diversi paesi. Secondo Kondo, nessuno Gli errori più comuni Quando prepariamo i bagagli, gli articoli che ci rendono felici non vengono accuratamente selezionati.

Seguendo i suoi principi, è solo necessario eseguirli Le cose che ci rendono felici E sono necessari per noi. Invece di trasportare cose inutili, le donne giapponesi ci consigliano di concentrarci su oggetti che ci portano felicità e benessere durante il nostro viaggio. Inoltre, seguendo i suoi semplici passaggi salvaspazio, possiamo garantire che il nostro I vestiti arrivano senza pieghe. Ti diciamo di più!

Come realizzare la perfetta borsa in stile Marie Kondo?

Marie Kondo suggerisce una premessa di base quando fai le valigie: Fai questo processo in una volta solaPreferibilmente nel pomeriggio vicino all’inizio del viaggio. Questo ti assicura di non dover continuare a estrarre cose importanti e rimetterle di nuovo. L’idea principale è quella di massimizzare l’efficienza ed evitare perdite di tempo.

Una volta adottata questa premessa, si consiglia di seguirne le istruzioni. Il primo suggerimento è Separare la borsa in quattro categorie Principali: abbigliamento, scarpe, articoli per la cura personale, documenti (inclusi passaporti, carte e assicurazioni sanitarie) e dispositivi elettronici. Un must per ogni gruppo la tua posizione esatta all’interno della borsa, ed è utile tenerli tutti insieme per un facile accesso durante il viaggio.

Marie Kondo consiglia di scegliere con cura i vestiti e le scarpe che ci rendono felici e sono necessari per il viaggio. Devono essere prese in considerazione le condizioni meteorologiche e le attività pianificate. Consiglio anche Piega i vestiti in modo efficiente Per risparmiare spazio e mantenerlo senza pieghe. Gli articoli per la cura personale devono essere organizzati in contenitori trasparenti per facilitare il posizionamento e prevenire la fuoriuscita. Inoltre, è importante avere un Un luogo sicuro e accessibile per la documentazione, utilizzando un caso o una cartella specifici. D’altra parte, i dispositivi elettronici dovrebbero avere il loro spazio nella borsa, utilizzando borse o coperture Per proteggerli ed evitare grovigli di cavi.

Separando la borsa in quattro categorie, ottimizzerai lo spazio. pixel

Seguendo queste raccomandazioni e mantenendo ogni classe organizzata nel luogo designato, possiamo assicurarci che la nostra borsa sia pronta per il viaggio in modo efficiente e senza problemi. Adottando il metodo Marie Kondo, possiamo godere di comfort e tranquillità avendo i nostri bagagli ben organizzati e accessibili durante tutto il viaggio.

Come risparmiare spazio all’interno della borsa?

dopo questi Tre passiPotrai organizzare in modo efficiente la tua valigia, evitare pieghe nei vestiti, sfruttare al meglio lo spazio disponibile e mantenere i tuoi effetti personali ben protetti durante il viaggio.

Passaggio 1: piega verticalmente e aumenta lo spazio

Piega verticalmente tutti i vestiti, che si tratti di camicie o pantaloni. Questo metodo non è l’unico Evita le rughe E distorsioni, ma aiuta anche a risparmiare molto spazio nella valigia.

Quando pieghi i vestiti verticalmente, li fai Righe unite Possono essere facilmente impilati uno sopra l'altro nella borsa, ottimizzando lo spazio disponibile.

Step 2: Organizza i vestiti secondo la loro simmetria

Seleziona i vestiti più corrispondenti, ad es scarpe o jeans , in fondo alla borsa. In questo modo, quando ti alzi sarai in fondo e sarai in grado di sostenere il peso del resto della roba senza deformarti.

Metti le scarpe in sacchetti di stoffa Per separarlo dal resto dei vestiti ed evitare che contamini altri vestiti. Mettiti le scarpe pantofole di fronte Per sfruttare al meglio lo spazio.

Step 3: Proteggi i vestiti delicati e sfrutta gli spazi liberi