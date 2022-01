Questo è un video virale di Tiktok che mostra la somiglianza tra l’ex Camilo e Valona | la grande esplosione

Il potere dei social network è molto grande e allo stesso tempo molto pericoloso. E di più se ne parliamo tic toc, dove è più facile che il video (se il contenuto è promesso) diventi immediatamente virale. È anche in grado di farti ricordare le situazioni quotidiane, farti ridere, entrare in empatia con il “tempo della storia”, tutorial su qualsiasi cosa e portare Ritorno al tuo passato…

amore tra Camillo S Evaona Ha anche recitato in diversi video virali dell’app. Molti di loro stavano salutando Con grande amore di entrambi Regali agli artisti. Tuttavia, dallo scorso 13 gennaio, altri tipi di video hanno iniziato a diventare virali legati alla coppia.

Il video virale di Tiktok mostra sorpresa per alcuni e scomodo per altri La sorprendente somiglianza tra Camilo e l’ex di Valona. Il primo, chiamato Gabriella Andrade, è una giovane donna colombiana senza nome che è stata la partner (dedotto) del colombiano per molti anni, senza nemmeno l’artista che fornisce dettagli su questa storia.

Tuttavia, il colombiano ha mostrato quella relazione attraverso i social network e nemmeno Elimina i tweet in cui dedica le canzoni alla sua ex ragazza. Ma tutto è finito perché nel 2014 ha conosciuto nella moglie e futura madre di suo figlio Ivalona quella che è oggi.

“Evaso”

Non c’è dubbio che i social network abbiano rivoluzionato il nostro mondo, poiché gli utenti si sono rivolti ad altre reti come Instagram per commentare il video. Anche nel profilo privato di Gabriela. Ma lei, come è logico dopo tanto tempo, gli ha rifatto la vita Nonostante l’enorme numero di commenti, non parlava In giro.

Alcuni dei commenti che si sono distinti sono stati i seguenti: “Evaverse”, “Pensavo che la ragazza fosse Eva, ma è più giovane di lei”, “È la stessa cosa”, tra gli altri. Non mancano nemmeno le persone che menzionano gli artisti in modo che possano guardare il video e che sostengono di non pubblicare questo genere di cose per il benessere della coppia.

E tu, cosa ne pensi di questo virus?