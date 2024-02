Questo giocatore di Elden Ring è dedicato a ricreare i personaggi di Game of Thrones, The Witcher, Star Wars, God of War e altro ancora

I tutorial mostrano tutti i parametri necessari affinché chiunque possa ricreare il proprio personaggio preferito di Elden Ring

IL Creatori personali Nel videogioco c'è un certo numero di persone che risolvono il problema con numeri estremamente grandi: una delle voci più importanti del menu prevede un autobus in un piccolo costo inverter o un grande appartamento che contiene 1-2 ore di lavoro nella posizione privilegiata della casa, del mondo.

I videogiochi di FromSoftware ci hanno sempre regalato grandi gioie in questo senso. I giocatori spesso scelgono di creare i personaggi più ridicoli di sempre. Basta dare un'occhiata a Elden Ring per trovare creazioni divertenti. Anche se non è sempre così. Alcuni decidono di investire ore nella creazione di un personaggio che finiranno per ricoprire con armature e vestiti.





Generatore di contenuti Personalità della creatività artistica su YouTube È un esempio di qualcuno che prende sul serio la creazione del personaggio Anello Al-Din. Il suo canale contiene tutorial per creare personaggi di altre serie, film e videogiochi. Al momento della stesura di questo post, ha 25 video dedicati a diversi franchise.

L'elenco include personaggi come Brienne di Tarth, Arya Stark, Sansa Stark e Daenerys Targaryen Game of Thrones (e il suo autore, George R.R. Martin), Iris von Everek da The Witcher 3: Wild Hunt, Mirabelle da Hogwarts Legacy, collegamento da La leggenda di zelda principessa di twilightKratos di God of War, Joker di DC, Doomguy, Laxasia di Lies of P, Iñigo Montoya di La principessa fidanzata E anche la cantante Billie Eilish.

