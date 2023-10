Questo giocatore di Starfield crea una fantastica nave pirata per navigare nello spazio

La libertà offerta da Starfield è enorme, soprattutto se si tratta di creare astronavi.

Questa nave pirata è ora disponibile a Starfield.

Per circa un mese, i giocatori hanno potuto divertirsi esplorando il gioco Il vasto mondo offerto da Starfield è, beh, più dell’universo. Il gioco di Bethesda era uno dei giochi più attesi e, quando abbiamo potuto vedere i numeri di lancio, è stato evidente. Il gioco ha superato i dieci milioni di giocatori in sole due settimane, un numero che dimostra quanto i giocatori amino il gioco.

Questo successo è dovuto in parte alla sua storia e al suo gameplay, ma soprattutto alla straordinaria libertà che offre di fare praticamente tutto ciò che vuoi. Dall’acquisto di una casa al passare ore ad esplorare senza svolgere alcuna missione o progettare astronavi senza alcun tipo di restrizione. In questa occasione vi presentiamo un nuovo modello di nave che fa il giro del mondo, più che una semplice nave, una barca. Anche se non è il primo di questo stile, Sì, è stato il primo a esporre una nave pirata.

I Pirati Spaziali hanno già il loro comando principale a Starfield

Questa creazione è stata resa possibile grazie a un utente Reddit furbo. Dalla serie di foto che ha lasciato sul forum, puoi vedere quanto è bella questa nave, ovviamente ha un albero, vele e tutto il necessario affinché una nave possa operare nello spazio. SÌ, Include cannoni e armi spaziali per distruggere o abbordare altre navi nemiche Come ogni pirata che si rispetti.

Come puoi vedere, il risultato finale è stato sorprendente. In realtà, questo design non è l’unico design che questo utente ha mostrato alla community, quindi se ti piace e vuoi vedere quali altri design sono disponibili, Sentiti libero di dare un’occhiata al suo profilo su Reddit. Come vi abbiamo detto, Starfield ha una libertà praticamente illimitata e i disegni che si possono creare con le navi sono sorprendenti.

Starfield è uscito lo scorso giorno 6 settembre e disponibile per Xbox Series E ovviamente si può giocare anche grazie a Xbox Game Pass. E ora, sai, non perdere l’occasione di addentrarti nel vasto universo che ha da offrirti, esplorare le migliaia di pianeti disponibili e vedere se riesci a trovare un pianeta circondato dall’acqua. Ovviamente il giocatore che ha raggiunto questo obiettivo ha impiegato 180 ore di partite, quindi riserva un po’ di tempo.