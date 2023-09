Questo giocatore sfrutta le follie dell’IA nemica in Starfield e crea una nave imbattibile nelle battaglie spaziali

Il nostro viaggio spaziale attraverso lo Starfield richiede che ci impegniamo a modellare la nave su cui navigheremo attraverso le stelle. La navicella spaziale galattica è la nostra principale base operativa Esperienza nel titolo Bethesdama può anche agire come forza offensiva.

E lo spazio è pieno di tutti i tipi di contrabbandieri, viaggiatori e criminali con pessime intenzioni. Con questo in mente, l’utente Morfalath ha deciso di sfruttare i difetti dell’intelligenza artificiale del nemico per costruire una nave quasi inarrestabile. Qui hai un video del dispositivo che combatte praticamente senza essere toccato.

Sì, è esattamente come lo vedi. Un’astronave così grande da bloccare la visuale sullo schermo, ma con l’enorme vantaggio di un enorme buco nella parte centrale. Questo perché il giocatore com.starfield Ha scoperto che le inquadrature in competizione erano, per la maggior parte, dirette al centro della struttura, quindi ha deciso Svuotatelo così completamente che i colpi si sprecano all’infinito.

La cosa peggiore è che a livello estetico non stiamo parlando della nave più bella della galassia, perché non è altro che un cubo vuoto con gli angoli. In un altro video, Morflata mostra un giro del suo interno, che richiede più di tre minuti per essere completato, e in cui difficilmente si vedono molte porte e scale. In conversazione con giochi per computerIl giocatore ha ammesso di aver riscontrato problemi solo quando 20 pirati spaziali, al livello di difficoltà più alto, sono apparsi nel sistema Kryx.

Pertanto il suo design non è infallibile, ma certamente lo è È molto più facile sopravvivere nelle battaglie Tra navi di altri utenti con le proprie costruzioni. Nel frattempo, più di sei milioni di giocatori hanno già provato l’esclusiva Microsoft.

