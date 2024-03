Xbox Game Pass: questo gioco AAA è appena arrivato sul servizio, ma ha già annunciato la sua partenza

Xbox Game Pass Offre agli abbonati un catalogo ampio e molto interessante che si amplia ogni settimana con nuovi titoli; Tuttavia, la rotazione dei contenuti significa anche che alcuni giochi lasceranno il servizio. Sfortunatamente, una delle nuove aggiunte ha appena annunciato che sarà disponibile solo per pochi mesi.

Di solito, i giochi che si uniscono alla libreria del programma Microsoft Rimangono lì per circa un anno, il tempo sufficiente affinché i giocatori possano provarli. Naturalmente ci sono delle eccezioni e alcuni titoli lasciano il catalogo prima.

Questa è la situazione NBA2K24un titolo che, nonostante sia arrivato sul servizio pochi giorni fa, ha già annunciato che lascerà il catalogo a metà di quest'anno.

NBA 2K24 lascerà Xbox Game Pass nell'agosto 2024

Includere o contenere il Simulazione del basket È stata una piacevole sorpresa, visto che è entrata in una biblioteca Xbox Game Pass scorso 1 marzo 2024. Sebbene non sia la parte migliore della popolare serie sportiva, molti abbonati sono stati chiaramente incoraggiati a provarlo gratuitamente senza doverlo acquistare a prezzo pieno.

Tuttavia, il titolo ha già i suoi giorni contati Servizio in abbonamento. L'account sui social media del franchise ha condiviso una foto ricordandoci che è ora disponibile Senza costi aggiuntivi Per tutti i membri; Tuttavia, puoi leggere la data in cui lascerai il catalogo in caratteri piccoli.

specifica, NBA2K24 cesserà di esistere Disponibile gratuitamente Tramite Xbox Game Pass 31 agosto 2024. Ciò significa che i giocatori hanno meno di 6 mesi per scendere in campo ed esplorare tutte le possibilità che il simulatore di basket ha da offrire.

NBA 2K24 lascerà Xbox Game Pass il 31 agosto 2024

Questa situazione non sorprenderà molti. Lo diciamo perché i franchise sportivi di solito non durano a lungo nella classifica dei software Microsoft. Ricordiamolo NBA2K20 E NBA2K21 Rimasero soli 6 mesiMentre NBA2K22 È disponibile solo per 4 mesi. Sono stati tutti rimossi in agosto, poco prima del rilascio del lotto finale.

Anche se questa è una notizia deludente per molti, vale la pena notare che Xbox Game Pass riceverà alcuni grandi titoli nei prossimi mesi. Solo ad aprile Debutterà Gara di golf turbo, Signori del maniero, Cronaca di Eudin: Cento eroi E altri giochi.

Ci racconti cosa pensi di questa situazione? Sei un fan degli sport? Ve lo leggiamo nei commenti.

continuò questo link Per leggere altre notizie correlate NBA2K24. D'altra parte, dà clicca qui Per trovare ulteriori informazioni su Xbox Game Pass.

