Questo iPhone 14 Pro ad alta capacità abbatte il prezzo più basso per smettere di preoccuparsi dello spazio di archiviazione

Se sei una persona che scatta molte foto e video con il tuo telefono, allora il iPhone 14 Pro 1 TB Può tornare utile se non vuoi spostare o eliminare contenuti sul tuo computer di tanto in tanto. È in vendita su Amazon al suo prezzo più basso storico: 1.619 euro.

Con un prezzo di vendita consigliato di € 1.969 su Apple Store ufficiale e rivenditori autorizzati, puoi acquistare iPhone 14 Pro con 1 TB di spazio di archiviazione a molto meno su Amazon con questo Offerta 350 euro Che lo lascia al suo prezzo più basso storico: 1.619 euro.

L’iPhone 14 Pro è uno dei migliori telefoni Apple che puoi acquistare oggi. lei ha Display OLED LTPO Super Retina XDR da 6,1 pollici e la tecnologia ProMotion a 120Hz che raggiunge i 2.000 nit di luminosità (picco) ed è compatibile con HDR10 e Dolby Vision. Ha un lavoro esposizione permanente Protezione scudo in ceramica.

Integra un chip A16 Bionic per offrire mostruose prestazioni iOS 16. Viene fornito con 6 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, quindi non sarai influenzato dal messaggio “Lo spazio di archiviazione è quasi pieno”. Un altro punto di forza è la sua autonomia, in quanto è in grado di riprodurre fino a 23 ore di video per carica.

il primo spettacolo Nuova fotocamera principale da 48 MP E mantiene la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con sistema di sicurezza basato su Face ID. Viene fornito con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3GPS dual-band, ricarica rapida da 15 W, funzione di rilevamento degli incidenti e altro ancora.

