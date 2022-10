Questo laptop Lenovo è un affare a € 239

e le sue misure 288 x 200 x 17,9 mm Per un peso totale 1,2 kg . La tua dashboard 11.6″ antiriflesso, ha una decisione HD (1366 x 768 pixel) Perfetto per queste dimensioni ridotte, luminosità massima di 250 nits e 45% NTSC.

Nello specifico, stiamo parlando Lenovo IdeaPad 1 un laptop che ha un chiaro vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, come La tua taglia e il tuo peso . Il suo schermo è di 11,6 pollici e supera a malapena il chilo. Questo lo rende ideale per portarlo ovunque comodamente. Inoltre, il suo prezzo è molto economico ed è in offerta. Quindi, continua a leggere perché susciterà sicuramente il tuo interesse.

All’interno troviamo un processore entry-level di Intel, nello specifico Celeron N4020 Capace di raggiungere una frequenza di clock massima di 2,80 GHz Compiti quotidiani di base Come navigare in Internet, riprodurre video e musica, visualizzare foto, leggere e rispondere alle e-mail e persino utilizzare un software per ufficio di base. Se questo è il nostro uso abituale, possiamo eseguirlo perfettamente su questo laptop.

Troveremo anche 4 GB di RAM DDR4 Questo, come il processore, fornisce quanto basta per eseguire attività di base, oltre al sistema di archiviazione eMMC da 64 GB. Inoltre, è inclusa la modalità Windows 10 Home S.

Per quanto riguarda la connettività, troveremo praticamente tutto. include entrambi Wi-Fi 5 Per la connessione internet wireless, ad es Bluetooth 5.0 Per collegare dispositivi periferici (tastiera, mouse, cuffie, ecc.). Troviamo anche due porte USB-A 3.2, una HDMI 1.4E un lettore di schede di memoria, cuffie e microfono sul mini-jack da 3,5 mm.

20% di sconto sull’acquisto di Lenovo IdeaPad 1

Come abbiamo visto, Lenovo IdeaPad 1 è un portatile conveniente per gli utenti Cerca la portabilità nel suo senso più puro E chi non vuole spendere molti soldi per implementarne un utilizzo abbastanza basilare.

Il prezzo consigliato per questo ultrabook è di € 299,99, ma ora possiamo acquistarlo da Worten a soli € 239, il che significa Risparmia 60 euro. anche, SPEDIZIONE GRATUITA E avremo diversi modi per finanziarlo e aumentarne la sicurezza. Non c’è dubbio che sia un’ottima opzione se diamo la priorità a un dispositivo piccolo e molto leggero.