Questo lavoro con gli uomini d’affari

Sfide nel lavorare con gli imprenditori

Tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, cercheranno sempre di generare reddito, profitto ed espansione. Il problema con le startup è il tempo e la crescita deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile, afferma Paula Fernandez, capo della divisione persone di Jüsto, il primo supermercato online al 100% del Messico. Per raggiungere questo obiettivo, sottolinea Fernandez, è necessario apportare modifiche su base giornaliera.

Anche se non tutto riguarda il volo. Un’altra sfida legata al tempo è arrivare all’idea dell’imprenditore per tracciare la strada da seguire e quindi essere in grado di raggiungere l’obiettivo ambizioso che ha, afferma Daniel Garcia, prodotto principale di Synapbox, un’azienda che automatizza il processo di raccolta del feedback dei consumatori attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

“Gli imprenditori hanno fretta di fare le cose, di avere un impatto, di creare progetti che aiutano a cambiare la vita e le persone, e in quella fretta hanno anche obiettivi molto grandi”, afferma Garcia.

Pertanto, soddisfare le aspettative di implementazione degli imprenditori diventa una sfida, afferma Hernan Barbieri, direttore globale delle operazioni di KidZania, un centro di educazione e intrattenimento per famiglie situato in 22 paesi. Una sfida facile da vincere, se la cultura imprenditoriale viene comunicata, permea l’intera organizzazione, coinvolge e considera tutti i membri affinché si sentano pienamente partecipi del progetto e quindi raggiungano insieme gli obiettivi. “Dovremmo essere tutti ispirati e salire sulla barca. Non è un lavoro una tantum, ma permanente”, afferma Lucia Michot, direttore della tecnologia e delle operazioni presso BlueMessaging, una società responsabile di facilitare il collegamento dell’azienda con fornitori e clienti .

La chiave è anche stabilire priorità e stabilire confini, Fernandez e Barbieri concordano. Ma il tempo non è un nemico e anzi diventa uno dei grandi vantaggi di lavorare con un imprenditore: “La storia è infinita, cioè hai un progetto, un’idea, la realizzi, è finita, e fai no” abbiamo tempo. Dire che è così, perché sta arrivando qualcosa di nuovo”, dice Barbieri, ed è un processo di apprendimento continuo.