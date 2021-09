Questo malware attacca milioni di cellulari: cosa puoi fare?

Notizie correlate

con Android Essendo uno dei sistemi operativi più importanti e più utilizzati al mondo (inclusa la Spagna), Il Malware diventa una domanda più importante. Azienda di sicurezza Zimperium Potresti essere avvisato che viene visualizzato un file Malware colui il quale Sta già facendo scempio.

il suo nome è GriftHorse, Le sue operazioni dipendono dall’abbonamento degli utenti ai servizi SMS a pagamento. Funziona almeno dal 2020 e Zimperium stima che sia infetto Per milioni di telefoni in tutto il mondo.

Tanto che si qualificano per GraftHorse Come una delle campagne Malware Più “allargato” nel 2021. I soldi che questo avrebbe generato Malware Inoltre, è stimato a centinaia di milioni di euro in tutto il mondo.

un Malware Molto pericoloso

Fotomontaggio con logo Android.

Manuel Fernandez Omicron

Questa ricerca è stata pubblicata sul blog Zimperium, in collaborazione con i ricercatori Aazim Yaswant e Nipun Gupta. Hanno dettagliato la forma Malware Per lavorare e non solo, per diffondersi tramite cellulari Android sul pianeta terra. Come sempre, usa App Android di terze parti.

Il virus si installa in app di terze parti che fingono di essere reali, sia su forum online che su Google Play e negozi di terze parti. Una volta installato sul telefono della vittima, riempie il dispositivo di chiamate apparire che visualizzano annunci falsi e soprattutto false notifiche su premi, offerte, ecc.

La chiave è che l’utente deve toccare una di queste notifiche e quindi inserire il proprio numero di telefono. A questo punto, la vittima si abbona involontariamente a servizi SMS a pagamento che vengono aggiunti al suo account telefonico. All’inizio può sembrare un metodo di distribuzione approssimativo, ma Niente è più lontano dalla realtà.

Sofisticato dentro e fuori

Zimperium sottolinea il fatto che il virus ha alle spalle uno straordinario livello di azione, sia a livello di Software Così come le tecnologie che usano per distribuirli. Hanno notato che “il livello di sofisticatezza, l’uso di tecnologie all’avanguardia e la determinazione dimostrata dai criminali ha permesso loro di passare inosservati”. per mesi”.

È da notare che i criminali informatici hanno riflettuto attentamente su quali app basarsi per passare le proprie app sotto il controllo del Google Play Store e raggiungere più utenti. Fortunatamente per noi, le app Sono già stati rimossi da Google Play.

Sebbene le app GraftHorse Eliminato dall’Android Store, questo Malware Può ancora essere riprodotto in altre applicazioni. È fondamentale quando scarichi app, che tu lo faccia da negozi Android autorizzati o affidabili o, se non lo fai, dal Google Play Store. Soprattutto, le applicazioni Da sviluppatori fidati E che ad ogni download controlli che stai scaricando un file Applicazione gridare.

