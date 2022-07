Questo mini abito con maniche a mantella a pois di Lefties è il top

Dobbiamo ammettere che siamo le regine dello shopping di quasi tutti i nostri gruppi di amici. Scopriamo sempre il resto dei nuovi capi delle aziende “low cost” perfette per seguire le tendenze della moda di questa stagione. Inoltre, abbiamo un talento per trovare le versioni più attraenti al miglior prezzo. Dal momento che siamo così interessati a tutto ciò che viene lanciato nei negozi, non ci perdiamo mai i migliori vestiti. Sono, ovviamente, felici che li informiamo sempre nei nostri gruppi WhatsApp. ultimo pezzo Vi abbiamo mostrato queste meraviglie di un mini abito senza maniche in stile mantello a pois. È fantasia, tipografia e tutto quello che puoi trovare da Lefties per 12€. Scusate.

L’abito in questione è un modello Lefties che ha una scollatura a portafoglio con nodi, che predilige sempre tutti i tipi di busto. È molto corto e liscio ma senza volo eccessivo. Si adatta alla forma. Quello che amiamo di più sono senza dubbio le maniche. È uno di quelli larghi e corti che ha un effetto molto piacevole. Abbiamo adorato la stampa a pois in bianco e nero, ma non è l’unica. È disponibile anche in una tonalità marrone con macchie e una stampa floreale su sfondo viola. Tutto perfetto e ad un prezzo irresistibile.

In questo momento, questo mini abito a pois di Lefties è disponibile in tutte le taglie (dalla XS alla XL), ma non pensiamo che durerà a lungo. La stampa è così “bella” e il prezzo è così buono, sarà un knockout tra giorni.

Lefties Mini abito a pois con maniche a mantella costa € 12,99

