Questo mini PC CHUWI è un “mostro” con Ryzen 7, 16 GB di RAM, WiFi 6 e Windows 11 a soli 559 euro | tecnologia

Non hai bisogno di una torre per goderti un potente computer che può essere utilizzato per connetterti in remoto, studiare, giocare o guardare serie e film 4K.

Il minicomputer Sta diventando sempre più attraente perché processori e chip grafici più piccoli stanno diventando più potenti. Un esempio straordinario di questo Minicomputer CHUWI Con l’hardware più recente e solo un po’ più grande del palmo della tua mano. Puoi portarlo ovunque o metterlo in qualsiasi angolazione in modo che non si intrometta. Ora puoi acquistare Mini PC CHUWI RzBox con Processore Ryzen 7, 16 GB RAM e Wi-Fi 6 a 150€ Sconto. Solo a partire da 549 euro Con spedizione gratuita da Amazon, in un giorno. Per ottenere questo prezzo, devi selezionare la casella Applica un coupon del valore di 150 euro È appena al di sotto del prezzo. est minicomputer Misure 17,7 x 18,8 x 6,1 cme pesa solo 1,3 chilogrammi. Quindi puoi spostarlo e usarlo dove vuoi, o metterlo in qualsiasi angolo. Il vantaggio rispetto a un laptop è che è più spesso e quindi ha più spazio per la ventilazione o per includere più dispositivi, quindi è più potente. Mini PC CHUWI RzBox con processore Ryzen 7, 16GB RAM e Wi-Fi 6 a soli 549€ Può essere di dimensioni compatte, ma è un ottimo computer, dotato di componenti di ultima generazione. giro Processore Octa-core Ryzen 7 5800HA velocità fino a 4,4 GHz in modalità Turbo. Con la GPU Radeon Vega 8, 16 GB di RAM a 3200 MHz e SSD da 512 GB. E puoi anche espanderlo in futuro con più slot di memoria e di archiviazione. READ Gli sciatori di Polotitlán si divertono a trasformare un'area danneggiata in un'auto sportiva lui minSono un computer Potente in grado di eseguire qualsiasi applicazione e gioco che richieda buone prestazioni. Con le connessioni HDMI 2.0, DisplayPort e VGA, puoi connetterti ad esso 3 schermi 4K contemporaneamente. I migliori monitor da gioco a 144 Hz che puoi acquistare per il gioco



E se giochi online o scarichi molto, non dovrai preoccuparti della latenza, grazie alla sua connessione Wi-Fi 6, due porte Gigabit Ethernet. Anche lei ha Bluetooth 5.2microfono, ingresso jack per cuffie, 2 x USB-A 3.0, 3 x USB-A 2.0, 1 x USB tipo C 2.0. Non dovrai nemmeno acquistare o installare il sistema operativo, perché viene fornito con Windows 11 installazione domestica. È semplicemente connesso e pronto per l’uso. ottenere il Mini PC CHUWI RzBox con Processore Ryzen 7, 16 GB RAM e Wi-Fi 6 a 150€ Sconto. Solo a partire da 549 euro Con spedizione gratuita da Amazon, in un giorno. Per ottenere questo prezzo, devi selezionare la casella Applica un coupon del valore di 150 euro È appena al di sotto del prezzo.

