Questo minuscolo appartamento è a dir poco sofisticato

Al sesto ed ultimo piano di un edificio a Parigi si uniscono due locali di servizio lunghi 9 metriDue creare piccolo monolocale con doppia area. Dopo che i proprietari, Ariane Bromberger e Alban Ho Van, hanno acquistato l’attico, gli architetti fondatori dello Studio Baha hanno demolito il tetto per ripristinare un ulteriore 1,20 metri di altezza sotto i tetti. “Questo ci ha portato a una superficie totale di 4,20 m2, che è interessante in quanto attici e locali di servizio a Parigi sono spazi molto angusti, ristretti e poco attraenti. Era importante aumentare la larghezza e l’altezza”, dicono gli architetti. Hanno deciso di sviluppare due linee di lavoro; Da un lato c’è un asse verticale per creare un soppalco, per mantenere l’effetto della cattedrale alzando la camera da letto e per Recupera il massimo dello spazio abitativo sottostante, Un asse orizzontale la cui prospettiva viene ampliata grazie ad una seduta trasversale, invece, colloca uno spazio piatto nel volume verticale, ristabilindo l’equilibrio tra le due dimensioni.

Nel soggiorno, la scala è spostata di lato in modo che il suo volume scompaia. Pasquale Muntari. La cucina integra tutto il necessario dietro le ante dell’armadio in noce. Pasquale Muntari.

La panca a croce, concepita come gradino, panca o anche letto aggiuntivo, funge da collegamento tra i due livelli, in quanto conduce alle scale attraverso Un gioco di incastri di dimensioni e materiali. Nel soggiorno l’attenzione si sposta dal tavolino basso al divano, al gradino in legno e poi alla scala e alla sua lunga linea inclinata che porta al soppalco. “Il primo gradino in legno è mobile e all’occorrenza può essere utilizzato come sedile aggiuntivo. Questa è anche la struttura materica, nulla è diviso; gli spazi sono definiti da accenti di legno scuro, e questo lavoro a cerniera dà ritmo e consente un design degli interni “. Al piano inferiore, la zona giorno ha una cucina completa, ripostiglio e un bel bagno con doccia, mentre al piano superiore, la zona notte riesce ad ampliarsi di 6-7 metri.Due Spazio extra vuoto. Il soppalco contiene una camera da letto, un piccolo spogliatoio e un ufficio. Con un’altezza del soffitto di 1,90 metri nella parte superiore, il volume è completamente abitabile.