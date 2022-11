Questo mostruoso tablet da 11 pollici di Huawei scende a 150 euro con tanti regali

Questo fantastico tablet ha uno schermo IPS 11 pollici rigorosamente 2,5 k (2560 x 1600 pixel) e frequenza di aggiornamento 120Hz , per ottenere un’esperienza visiva più fluida. Inoltre, ha una gamma di colori DCI-P3 in grado di offrire immagini ricche e colori vividi durante la visione di video e film. sì Stiamo cercando un tablet Con una tavola di alto livello, la troveremo qui.

Il tablet è supportato da TUV Renania Attraverso il quale beneficeremo di tutte le capacità di proteggere gli occhi dalla luce blu senza la necessità di modificare la modalità di visualizzazione o la qualità della gamma di colori. In questo modo i nostri occhi non soffriranno di fastidi o affaticamento, anche se passiamo molto tempo davanti ad essi. Ha anche un sistema audio composto da Quattro altoparlanti E quattro canali firmati da Harmon Kardon Per bassi potenti e incisivi e toni superiori nitidi e chiari.

Al suo interno troviamo un potente processore sviluppato da Qualcomm, per l’esattezza Snapdragon 865accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB La memoria interna, che possiamo espandere con schede MicroSD. Inoltre, la sua potente batteria ce lo consentirà Fino a 12 ore di utilizzoPerfetto per un’intensa giornata di lavoro. Ovviamente, dobbiamo sapere che non contiene servizi Google o Play Store. Scaricheremo tutte le app e i giochi dal tuo negozio.

Questo dispositivo ci consentirà di lavorare su due progetti contemporaneamente. Noi Fare clic e trascinare i documenti comodamente da uno schermo all’altro. È anche possibile utilizzare un file Modalità schermo ingrandito tra il laptop e il display MatePad, oltre a utilizzare la penna digitale M-Pencil per ottenere il controllo creativo completo sui nostri progetti di design. Inoltre, lui Modalità multifinestra Permette di aprire fino a 4 applicazioni sullo schermo per aumentare la nostra produttività.

Huawei MatePad 11 e i suoi accessori a soli 349 euro

Come ti abbiamo detto, Huawei MatePad 11 è un bundle Un tablet molto potente e completo. È progettato per migliorare la nostra produttività quando lavoriamo tutti i giorni. Inoltre, l’inclusione di vari accessori come una cover per tastiera, insieme a mouse e stilo, fornisce una dotazione completa per non farci mancare nulla.

E soprattutto, saremo in grado di acquistarlo a un prezzo incredibile. Lo troviamo su Amazon con uno sconto di Solo 349 euroche significa A 150 euro di sconto Al suo prezzo ufficiale…un vero affare!