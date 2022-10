Questo Motorola premium ha uno sconto fino a € 100

Questo cellulare Motorola è un ottimo acquisto nella fascia media, inoltre è un’ottima offerta.

Nel corso del 2022 abbiamo testato innumerevoli cellulari su Andro4All, alcuni ci sono piaciuti di più e altri meno. Nel primo gruppo mettiamo un file Motorola Edge 30E il Cellulare di fascia media colui il quale Siamo rimasti piacevolmente sorpresi Per la qualità che dissipa in tutti i suoi reparti. Presenta un design eccellente e un display AMOLED di alta qualità, Il processore Qualcomm può gestire tutto, fa belle foto ed è anche coerente con la sua indipendenza. In breve, è un buon smartphone Vogliamo consigliare il tuo acquisto.

Motorola Edge 30 è venduto in un’unica configurazione di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna Prezzo originale 499 euro. Non temere, perché questo Motorola Mobile di solito cade Fino a 399€ su AmazonAnche a volte puoi trovalo più economico. Quindi, con Motorola Edge 30, ottieni un ottimo telefono cellulare, oltre a risparmiare una buona somma sul tuo acquisto.

Motorola Edge 30 Vedi su Amazon.es: Motorola Edge 30

Motorola Edge 30, un mid-range molto sorprendente con sconti

Il design è uno dei dettagli più interessanti del Motorola Edge 30, così com’è Ha uno spessore di 6,79 mm e pesa solo 155 grammi. In effetti, è uno dei I migliori telefoni sottili e leggeri che puoi acquistare. Quando lo avrai tra le mani, difficilmente te ne accorgerai, perché pesa davvero, davvero poco. Oltre ad essere comodo, lo è Bellissimo sfondo blu opacoIdeale anche per evitare le impronte digitali.

Se ci giriamo, troviamo Schermo AMOLED da 6,5 ​​polliciPrecisione CD+ (2400 x 1080 pixel), Frequenza di aggiornamento di 144 Hz E compatibilità con HDR10+. Nella nostra esperienza, è un ottimo monitor quando si tratta di rappresentare colori, nitidezza, contrasto e, naturalmente, fluidità. Questa tavolozza ha il compagno perfetto Doppio altoparlante stereo Dalla stazione, che offre una buona qualità del suono. In questo modo, Edge 30 è una buona alternativa a consumare contenuti multimediali.

L’alimentazione è fornita dal processore Processore Qualcomm Snapdragon 778G+Funziona con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sia che tu stia affrontando attività più leggere o applicazioni più impegnative, Motorola Edge 30 Fornisce prestazioni eccellenti, degno di qualsiasi telefono cellulare di fascia alta. Il sistema operativo è Android 12che è anche uno dei suoi punti di forza perché è una versione molto pulita di Android, quasi senza extra.

Con Edge 30 puoi anche scattare foto di alta qualità, in particolare con i file La sua fotocamera principale è di 50 megapixel. Il sensore accanto non è affatto male, Obiettivo grandangolare da 50 MP che mantiene il livello rispetto al sensore principale. Inoltre, il dispositivo ha una fotocamera con profondità di 2 megapixel sul retro e una fotocamera frontale da 32 megapixel di alta qualità. Con questo telefono puoi anche Registra in 4K a 30 fps.

Motorola Edge 30 Vedi su Amazon.es: Motorola Edge 30

Nonostante sia un telefono cellulare sottile e leggero, Motorola Edge 30 ne è dotato Batteria da 4020 mAh Facile da raggiungere il Giorno dell’Indipendenza. Questa batteria supporta Ricarica rapida da 33 WSi ricarica completamente in appena un’ora. Inoltre, nella confezione troverai un caricabatterie da 33W e Anche una custodia protettiva Per utilizzare il telefono in modo più sicuro.

La nostra esperienza con il Motorola Edge 30 è stata una piacevole sorpresa, l’abbiamo trovata Una boccata d’aria fresca nel mezzo di una vasta gamma. Pertanto, si consiglia di acquistare su amazondove puoi Compralo di solito per 399 euro. anche, Nel Motorola Store ufficiale Di solito offrono anche grandi sconti.

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa notizia, Andro4all riceve una commissione. giuntura Al canale delle offerte Andro4all Per vedere le migliori offerte prima di chiunque altro.