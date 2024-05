Questo mouse da gioco con otto pulsanti programmabili è un coltellino militare svizzero per i giochi e ha un prezzo competitivo su Amazon

pirata È uno dei più grandi marchi di dispositivi di gioco e il suo nuovo mouse da gioco, Dark Core RGB Pro SE, ne è la prova. Questo mouse wireless è progettato per essere il migliore della gamma: nessuna latenza, nessun cavo e nessun compromesso tecnico.

È un modello comodo, con… Varie opzioni di presa e contatto e otto pulsanti programmabili. Tutto ciò lo rende inutile per un tipo specifico di gioco, ma è perfetto per giocare a qualunque cosa tu voglia, sia su PC che su console.

Se desideri migliorare la tua configurazione di gioco con un sistema ad alte prestazioni, continua a leggere per scoprire perché Corsair Dark Core RGB Pro SE potrebbe essere il prossimo must nel tuo arsenale di gioco, e ancora di più ora che è disponibile. In vendita su Amazon.

Il Corsair Dark Core RGB Pro SE è dotato di SLIPSTREAM WIRELESS inferiore a 1 ms, un sensore ottico personalizzato da 18.000 DPI e tecnologia di ricognizione avanzata.

Almeno il miglior mouse Corsair

Ora puoi ottenere Dark Core RGB Pro SE in vendita su Amazon a solo un prezzo 79,99 euroCon il suo prezzo minimo storico fissato a 30 euro di sconto sul prezzo consigliato.

Questa offerta lo rende un’ottima opportunità per i giocatori che cercano un mouse di fascia alta e di alta qualità senza spendere una fortuna.

Ma non solo questo mouse è conveniente, ma sono disponibili anche le sue funzionalità avanzate Rapporto qualità prezzo difficile da battereIl che lo rende il miglior mouse da gioco Corsair fino ad oggi e uno dei migliori mouse da gioco che puoi acquistare.

Sali di livello e personalizza il tuo gameplay

Il Dark Core RGB Pro SE si distingue per le sue caratteristiche eccezionali Sensore ottico PixArt PAW3392 con risoluzione 18.000 dpigarantendo precisione e accuratezza millimetrica, ideale per giochi FPS/MOBA in cui ogni movimento è importante.

Oltretutto il suo Tecnologia di voto progressista Comunica con il computer a 2000 Hzmassimoil doppio della velocità di un mouse da gioco standard, garantendo una risposta ultraveloce che può fare la differenza nei giochi più intensi.

La personalizzazione è un altro punto di forza di questo mouse. con Otto pulsanti programmabiliGli utenti possono configurare macro e rimappare i pulsanti che si adattano perfettamente alle loro esigenze di gioco.

Ciò consente una personalizzazione dettagliata che può migliorare l’efficienza e il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Oltretutto il suo Retroilluminazione dinamica RGB Aggiunge un tocco estetico che lo distingue in termini di funzionalità e design.

Comodo e con ottima connettività

Questo mouse offre tre modalità di connessione: Senza fili Slipstream Con una velocità wireless inferiore a 1 ms per un segnale stabile, Bluetooth a bassa latenza E Connessione USB. Inoltre, è compatibile non solo con PC e Mac, ma anche con le console PS5, PS4 e Xbox.

In termini di comfort, è progettato per adattarsi a diversi stili di presa: viene fornito con Due impugnature laterali intercambiabili Ciò aiuta a trovare la soluzione perfetta per ciascun utente. La disponibilità della batteria Fino a 50 ore di autonomia Per non essere mai lasciato nel mezzo della battaglia.

Tutto ciò rende il mouse da gioco Corsair Dark Core RGB Pro SE un vero coltellino svizzero per i giocatori, combinando precisione, personalizzazione e versatilità a un prezzo ora più conveniente che mai grazie a Offerta Amazon.