Questo pericoloso Trojan vuole rubare i dettagli del tuo conto bancario con chiamate false

Scopri come funziona Fakecalls, un pericoloso Trojan che entra nel tuo cellulare Android per rubare i dettagli del tuo conto bancario.

Conoscere l’esistenza di diversi Trojan è fondamentale per poterli identificare e quindi non subire le loro pericolose conseguenze. Per questo vogliamo parlare con te Chiamate false, virus pericolosi In chi entra il tuo telefono Android I tuoi dati bancari vengono rubati tramite chiamate false. Per prenderlo, Fingere di essere la tua banca Non solo con le telefonate, ma anche con un’applicazione che imita quella ufficiale.

Secondo KasperskyQuesto Trojan è anche in grado di comunicare con la vittima Imitare l’aspetto di un impiegato di banca. La truffa è così ben fatta che è facile farsi beccare, in questo modo, dargli le informazioni private che chiede, il che potrebbe farti perdere i soldi che hai risparmiato. Fortunatamente, i Fakecall “Malware” che puoi identificare rapidamenteTi diciamo come.

Fakecalls, un pericoloso Trojan che ruba i tuoi dati bancari

I criminali informatici sono sempre più in grado di creare virus più avanzati che, soprattutto, sono più difficili da rilevare per la vittima. Questa è la situazione Fakecalls, un trojan حصان Che viene installato sui telefoni Android sotto forma di un’applicazione bancaria. È importante menzionarlo È un virus che è stato sviluppato in Corea del Sud.per questa ragione Imita le banche più famose Nel paese, come Kookmin Bank e KakaoBank.

Ora, come viene installato questo trojan nel terminale? I criminali informatici che distribuiscono app Attraverso app store di terze partiGli utenti possono scaricarlo pensando di essere le app ufficiali delle loro banche. è più, Possono persino intrufolarsi Google Play StoreÈ un app store apparentemente affidabile per gli utenti.

L’app Fakecalls viene copiata in modo molto dettagliato e l’utente può Trova anche i numeri di telefono ufficiali della banca. Durante l’installazione su uno smartphone, il Trojan chiede Accesso agli ingredienti più importantiCome microfono e fotocamera o l’app del telefono. Per questo motivo, dovresti sempre fare un’analisi approfondita dei permessi richiesti dall’app. Se non ha senso, dovresti iniziare a dubitare.

Una volta installato, Fakecalls funziona Quando la vittima vuole contattare la sua banca. Il virus è in grado di interferire con la comunicazione e Mostra schermata di chiamata falsa. È qui che i criminali informatici comunicano con la vittima Frasi preregistrate che impersonano un dipendente dalla Banca. In questo modo possono Richiesta dati riservati Sul conto bancario, ottenendo così i fondi sul conto.

Oltre ad intercettare le chiamate verso la banca effettuate dall’utente, possono anche essere chiamate false Invia chiamate sostituendo il numero Chi è responsabile della filiale bancaria. La schermata della chiamata sarà falsa, ma la vittima non se ne accorgerà perché è molto simile a quella che vedrebbe se la chiamata fosse reale.

Sia l’app che Frasi registrate in coreanocosì puoi Identifica facilmente la truffa se il tuo cellulare è configurato in un’altra lingua. Tuttavia, le chiamate false possono avere imitazioni in spagnolo o inglese, quindi dovresti sempre essere in allerta se trovi qualcosa di strano nella tua comunicazione con la tua banca.

Oltre a impersonare la tua banca, questo Trojan può anche Accesso diretto alle informazioni sul tuo telefono. Ad esempio, possono registrare l’audio del microfono, registrare la posizione e persino controllare il funzionamento del dispositivo.

Per prevenire questa situazione pericolosa, puoi implementarla 4 suggerimenti di Microsoft per evitare che il “malware” influisca sul tuo telefono Android: Scarica sempre app da fonti attendibiliE il Guarda i permessi Certo, usa gli strumenti per rilevare app dannose e Rinnova il tuo cellulare Se non è più supportato. Certo, ricordalo Non dovresti mai fornire informazioni riservate per telefono.