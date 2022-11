Questo potente diffusore audio surround costa solo 50€

In termini di reparto audio, Tronsmart T6 Max ha una matrice pensata per abbinarsi 8 radiatori passivi La capacità di offrire un suono straordinario con bassi potenti anche a bassi livelli di volume. sbarazzarsi di 3 modalità di equalizzazione (Bilanciato, 3D, Profondo) Capace di adattarsi a qualsiasi genere musicale.

È un altoparlante portatile che si distingue non appena lo vedi. È progettato in forma cilindrica e realizzato in lega di alluminio premium Tessuto rifinito per l’aspetto e la sensazione più eleganti. Include un touchpad illuminato integrato che offre un comodo controllo touch e ci consente di riconoscere i pulsanti anche in luoghi bui.

Nello specifico, ne parleremo Tronsmart T6 Max È stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli amanti del cinema o della musica, fornendoci un’ottima qualità del suono con un effetto a 360 gradi. E soprattutto, saremo in grado di acquistarlo a un prezzo scontato su AliExpress, A soli 50,39 euro utilizzando il codice « AEES4″ e scegli coupon venditore .

Uno dei suoi punti principali è la sua capacità di emettere un file Suono chiaro e coinvolgente a 360 gradi. Per fare ciò, utilizza la propria tecnologia SoundPulse, che gli consente di presentare un file 60 watt di potenza di picco. Ha anche 4 altoparlanti e un woofer interno in modo da poter ottenere un suono ben bilanciato, in modo da poter sentire tutti i suoni perfettamente da qualsiasi angolazione.

La sua batteria integrata da 12.000 mAh ce lo consente Autonomia fino a 20 ore Operando con una singola carica e al 50% del volume. Anche lei ha Classificazione IPX5 Ciò conferisce al dispositivo resistenza al sudore, agli schizzi e alla pioggia. È compatibile con gli assistenti Siri e Google Assistant, che possiamo utilizzare per rivedere il nostro calendario, controllare l’agenda, aggiungere un promemoria, ecc., dall’altoparlante.

Avrai allucinazioni sul prezzo di Tronsmart T6 Max

Come ti abbiamo mostrato, il Tronsmart T6 Max lo è Altoparlanti portatili ultra completiSi distingue per l’ottimo design e la qualità del suono.

Il prezzo consigliato per questo potente altoparlante è di 99,99€, il che non è male viste le sue caratteristiche. Ma ora saremo in grado di ottenerlo con uno sconto incredibile. Che è che su AliExpress continuano a celebrare i giorni prima dell’11.11 con offerte incredibili. così, Potremo acquistarlo a soli 50,39 euro utilizzando il codice «AEES4»Durante il processo di acquisto e la scelta Buono sconto venditore.

Tutto questo con spedizione gratuita Dalla Spagna tramite MRW con un tempo di consegna stimato di 5 giorni.