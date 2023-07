Questo potente mini PC Windows 11 da 512 GB tocca il fondo su Amazon

Cerchi un computer potente per lavorare da casa e poter giocare ai tuoi videogiochi preferiti? Sei arrivato nel posto esatto, da Topes de Gama te lo consigliamo NiPoGi MiniPC È perfetto per quello che stai cercando. Contiene 512 GB e Windows 11, più c’è un file Sconto Amazon Il che lo lascia a un prezzo folle. Continua a leggere per non perderti nulla.

Potente, piccolo e veloce

minicomputer NiPo Gi Ryzen 5 È il dispositivo perfetto per navigare in Internet, riprodurre i tuoi titoli preferiti, fare il lavoro universitario o lavorare in remoto da casa con esso. CPU completa Occupa poco spazio Ti darà tutte le funzionalità di cui hai bisogno da qualsiasi luogo.