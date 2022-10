Questo potente PC Lenovo non ha rivali a questo prezzo: solo 329€

Dentro troviamo un guaritore Decimo di Intel Core i3 10100 In grado di raggiungere una velocità massima di 4,4 GHz z. Inoltre, dispone delle tecnologie Intel Turbo Boost e Intel Hyper-Threading che consentono alle applicazioni con molti thread di svolgere più lavoro in parallelo, completando prima qualsiasi attività. Pertanto, questa CPU è in grado di Offri prestazioni ottimali Ci consente di eseguire molte attività contemporaneamente in modo rapido, fluido e senza interruzioni.

Questa torre di computer ha tutto il necessario per poter lavorare con tutta l’energia necessaria. Ma la prima cosa che cattura la nostra attenzione è che è sofisticato Corpo in metallo grigio Si armonizza perfettamente con la nostra casa, sia sul tavolo che sotto la scrivania, starà benissimo.

Se non prevediamo di utilizzare un file computer desktop Per giocare, e vogliamo darti l’uso dell’automazione d’ufficio e navigare in Internet, non è necessario spendere molti soldi. est Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6 È un’ottima opzione perché ha più di un hardware competente a un prezzo difficile da eguagliare.

Insieme al processore Intel troviamo 8 GB di RAM DDR4 Per migliorare la gestione del multitasking. Ci consentirà di eseguire più programmi contemporaneamente e di aprire finestre diverse. Per poter salvare tutti i nostri contenuti, siano essi immagini, documenti, video, musica, ecc., dispone di un file SSD da 256 GB. Tutto ciò che creiamo avrà il suo posto e il suo spazio, senza la necessità di cancellare nulla o utilizzare hardware esterno.

In termini di connettività, la torre ha Ethernet 100/100M per la connessione internet cablata e Wi-Fi 802.11ac (2×2) Per connetterlo in modalità wireless quando non c’è nessun router vicino a te. Include anche la tecnologia Bluetooth 5.0 in modo da poter collegare tastiera, mouse, cuffie… senza bisogno di cavi. Inoltre, include due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, quattro porte USB 2.0, un’uscita VGA e HDMI, nonché cuffie e microfono.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che si tratta di un computer FreeDos (senza sistema operativo). Questo ci dà completa libertà fino a quando il computer non esegue il sistema operativo adatto a noi.

Questo PC Lenovo ha un prezzo incredibile

Come ti abbiamo mostrato, il computer desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6 ha più di un solvente, poiché Perfetto per lavorare e studiare da casa. E soprattutto, non abbiamo bisogno di spendere molti soldi. Ovvero che il prezzo ufficiale del computer è di 429 euro. Tuttavia, possiamo Acquistalo da Media Markt a soli 329 €In questo modo ci salva 100 euro. Indubbiamente un prezzo imbattibile considerando tutto ciò che ha da offrire.

Inoltre, il SPEDIZIONE GRATUITA E possiamo anche finanziarlo entro 10 mesi, con un canone mensile di € 35,67.