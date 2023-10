Questo potrebbe essere il costume di Halloween più popolare

Halloween è alle porte, Ciò significa che i negozi di costumi si stanno preparando a ricevere tanti ordini quanti ce ne sono al carnevale. Sebbene l’oggetto di questo anniversario, a differenza di questo anniversario Giornata di Ognissanti Tende ad essere qualcosa di più sinistro e creativo. Modelli a tema vampiri, quelli legati a Streghe, mostri, fate e altri esseri soprannaturali Questi sono ancora tra i favoriti, ma le pietre miliari del cinema e della cultura pop vanno forte. Diamo un’occhiata ad alcune delle mode più recenti e più sexy che il 2023 ci offre.

Barbie

Esatto: la bambola Mattel sembra, intuitivamente, tanto lontana dal tema della festa quanto i morti che ritornano nel mondo dei vivi. Ma Il grande successo del film di Greta Gerwig Questo modello è tra i più ricercati tra le persone di tutte le età. Inoltre, la bambola più famosa al mondo ha mostrato sufficiente versatilità per adottare un look più scuro o gotico e adattarsi meglio a queste date. Ovviamente scommettiamo anche che il suo accompagnatore, Ken, sarà molto arrabbiato tra qualche giorno.

uomo Ragno

I supereroi non mancano mai a nessuna festa in maschera e Spider-Man si è dimostrato il più popolare nella sua gilda, superiore a Superman o Batman. Ingresso facile Abito intero elegante, colorato e relativamente comodo Ciò fa sì che coloro che non vogliono avere molti mal di testa scelgano Spider-Man in questo momento. Inoltre, la saga di Sam Raimi e l’intero universo circostante continuano a guadagnare seguito, quindi ci aspettiamo che sarà uno dei costumi più richiesti quest’anno.

Oppenheimer

Insieme a “Barbie”, il film sul famoso Progetto Manhattan è stato il film che ha definito l’anno 2023, tanto che Il termine “Barpenheimer” è stato coniato per riassumere questo fenomeno. Bastano un abito, un impermeabile, una camicia, un cappello di feltro e una pipa per vestirsi come il famoso scienziato e allo stesso tempo sembrare un pennello. Le parole chiave “costume Oppenheimer” portano a quasi duecentomila risultati, facendoci scommettere sulla popolarità di questo look ad Halloween.

Naturalmente non mancheranno altri personaggi della cultura pop tra le scelte più frequenti questo Halloween. E in base a ciò che abbiamo visto durante i carnevali passati, scommettiamo che alcuni dei seguenti troveranno casa la notte del 31 ottobre: panorama (Dalla serie di film “Saw”) Harley Quinn (carattere DC), Mario e Luigi (dai videogiochi Nintendo), oppure uno dei personaggi della serie di successo “Cose strane”molto appropriato per queste date.