Questo potrebbe essere il motivo per cui Piqué si è recato in Italia

05/11/2023 alle 23:50 CEST







Circa un mese fa Shakira si è trasferita a Miami con i suoi figli. Secondo il contratto tra Gerard Piqué e il cantante, suo padre ha il diritto di trascorrere con loro 10 giorni al mese. Qualche giorno fa, Gerard Piqué Viaggiato in America Dai un’occhiata a Sasha e Milan.





Questo giovedì mattina, ‘EN Blau’ ha riferito in esclusiva che l’ex calciatore è stato visto giocare a Barcellona. Volo per Milano. Non viaggiare con l’imprenditrice catalana Clara Chiaoud o altri conoscenti; Ha viaggiato senza alcun compagno.

Gerard Piqué è mimetizzato: indossa una giacca di jeans, Occhiali da sole e cappello all’interno dell’aereo. Tuttavia, questa svista ha attirato l’attenzione di alcuni viaggiatori.

Ex calciatore Vado a prendere la sua valigia Nera a quadretti, personalizzata con te Iniziali ‘GP’, Mentre camminava verso di lei, qualcuno sull’aereo gli ha chiesto una foto, alla quale ha acconsentito, ma con scarso entusiasmo





Il motivo esatto per cui Piqué si è recato al Milan non è noto, ma nelle ultime settimane si è saputo che i Catalan Kings stanno cercando di esportare il campionato in Italia. Mediaset ha ceduto alla società i diritti televisivi. Ci abita Silvio Berlusconi, probabilmente un ex calciatore Viaggiato per affari.