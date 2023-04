Questo programma di assistenza finanziaria andrà a beneficio degli immigrati privi di documenti negli Stati Uniti

Il programma Immigrant Cash Assistance fornisce sostegno finanziario, ogni mese, agli anziani privi di documenti. Conosciuta come CAPI, la tua assistenza dipende interamente dai fondi statali. Coloro che vengono selezionati possono beneficiare anche di altri benefici.Ad esempio, coloro che ricevono questi benefici avranno la possibilità di acquistare un’assicurazione sanitaria tramite Medi-Cal, Cal Fresh Food Assistance e IHSS. Quali sono i requisiti di ammissibilità di base?

Se vuoi essere idoneo per il programma CAPI, devi considerare i seguenti requisiti. Innanzitutto, è necessario essere residenti in California. Successivamente, devi avere più di 65 anni, essere cieco o disabile.

Nel frattempo, è imperativo che tu non abbia uno status legale negli Stati Uniti. Inoltre, non è necessario soddisfare i criteri per l’attuale stato di immigrazione per SSI/SSP al 21/08/96.

Altri requisiti fondamentali per essere ammessi

Non devi essere idoneo per SSI/SSP solo a causa del tuo stato di immigrazione. Ciò significa che è necessario richiedere un SSI/SSP e fornire la prova della propria ineleggibilità presso l’Amministrazione della previdenza sociale.

Nel frattempo, è necessario che tu abbia un reddito inferiore ai limiti consentiti di $ 2.000,00 per un individuo o $ 3.000,00 per una coppia. Infine, devi avere un reddito inferiore ai criteri di pagamento CAPI. Se sei idoneo, i tuoi pagamenti CAPI saranno basati sul tuo stato civile, sistemazione abitativa e reddito.

Se diventi cittadino statunitense mentre aspetti di sapere se sei idoneo per SSI/SSP dalla SSA, potrai optare per i benefici CAPI. Naturalmente, se soddisfi il resto dei requisiti di cui sopra.

D’altra parte, se hai meno di 65 anni, puoi qualificarti per CAPI se soddisfi i criteri di disabilità. Non dimenticare questo: per richiedere CAPI, devi dimostrare la tua età, identità, stato illegale nel paese, non idoneità SSI o stato di domanda in sospeso da SSI.