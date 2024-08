Questo robot umanoide verrà testato nel futuro delle fabbriche BMW?

L’improvviso interesse di Tesla per i robot umanoidi non è venuto fuori dal nulla, ma piuttosto nel tempo, dopo aver perseguito questo campo in rapida crescita. Due anni prima, Hyundai aveva acquistato Boston Dynamics per quasi 1 miliardo di dollari, ereditando una vasta esperienza nella robotica umana e non umana. Esperti negli ultimi trucchi di parkour. Quest’estate, Boston Dynamics ha presentato il suo ultimo robot umanoide. Ma Tesla e Hyundai non sono sole su questo percorso.

All’inizio di questo mese, la startup di robotica Figure ha presentato la seconda generazione del suo robot umanoide, chiamato semplicemente Figure 02, che mira a combinare l’ingegno umano con futuri casi d’uso commerciali e domestici.. (E come molte di queste versioni, ci ha immediatamente ricordato una certa sequenza di Robocop 2, come per cancellare il fatto che viviamo in una linea temporale di Paul Verhoeven.)

Un robot abbastanza abile per una fabbrica e in grado di comunicare come un essere umano

E Non è un prototipo, ma è quello che l’azienda sta già pubblicizzando come “il robot umanoide più avanzato attualmente sul mercato”. È già stato testato in un determinato caso d’uso, il che dovrebbe far scattare molti campanelli d’allarme tra le gilde (umane)..

“Il robot è in grado di eseguire compiti a due mani in modo completamente autonomo, come i compiti umani che richiedono una gestione varia e dinamica, una presa complessa e la coordinazione di entrambe le mani all’unisono”, spiega BMW. “È in grado di posizionare più parti complesse con precisione millimetrica e può camminare, sfruttando dinamicamente le efficienze di progettazione del robot”.

Ma non si tratta solo di un robot di assemblaggio per le fabbriche di automobili. E così è detto Figure 02 è in grado di comunicare vocalmente con gli esseri umani, grazie all’aiuto di Open AI, e ha un modello di linguaggio visivo integrato che permea la logica basata sulla visione con il buon senso..

Il robot stesso è alimentato da una batteria da 2,25 kWh, ma questa non è una limitazione in un ambiente di fabbrica in quanto può essere collegato a una presa di corrente o modificato per utilizzare la ricarica induttiva che può essere integrata nei suoi piedi.

Se la Figura 02 sembra un colloquio per un posto di lavoro in una fabbrica di automobili, è perché essenzialmente è ciò che accade, poiché… Il BMW Group afferma esplicitamente che sta esplorando l’uso di questi robot nella produzione automobilistica.

Non preoccuparti, in questo momento ci sono migliaia di questi robot seduti in qualche magazzino, pronti a sostituire gli umani.

La casa automobilistica dice: Durante un test durato diverse settimane, il robot Figure 02 ha posizionato con successo pezzi di lamiera nei raccordi necessari, che poi sono stati fissati alla carrozzeria dell’auto. BMW sottolinea che il robot deve essere particolarmente abile per portare a termine questi compiti. Pertanto, la BMW non nasconde il proprio interesse nell’utilizzare questi robot per determinati compiti nelle sue fabbriche.

“Attraverso un processo di test iniziale, stiamo ora identificando potenziali applicazioni per i robot umanoidi in produzione. “Vogliamo accompagnare questa tecnologia dallo sviluppo alla produzione”, ha affermato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione per la produzione della BMW AG.all’inizio di questo mese.

Problema di dimensioni

Se c’è qualche consolazione per i lavoratori attuali e futuri degli stabilimenti automobilistici, forse è proprio questa Non ci sono decine di migliaia di questi robot seduti in un magazzino da qualche parte, pronti per essere spediti alle fabbriche di componenti o ai fornitori, almeno non ancora. Ma è chiaro che questo problema sta rapidamente diventando un problema su larga scalaPoiché per produrre questi robot è necessaria in primo luogo una vasta base produttiva.

Non è troppo difficile immaginare che anche i robot possano finire per creare robot. “Le macchine creano macchine. Che perversione!”, ha detto infatti C-3PO In Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni.

Forse tra un decennio potremo guardare indietro e… Pensa all’agosto 2024 come a una delle pietre miliari di questa futura economia automatizzata nello stile di Neil Blomkampquando il robot della Generazione X ci prepara la colazione in cucina. “Te lo ricordi nel 2024?” chiediamo al nostro robot da cucina, Figura 10.2, mentre prepara una frittata per noi.

“Sì, quello era uno dei nostri onorevoli sceicchi, il prototipo della Foto 02”, risponderà il nostro robot senza nascondere la sua ammirazione. “A proposito, sapevi che si è ritirato a Sarasota con la pensione completa e ora scommette sulle corse dei cani? Viene ancora riconosciuto e firma autografi. L’ho visto una volta a una conferenza TED.”

