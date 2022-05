Questo sarà il lancio della serie

Dopo anni di attesa (dal 2019), il La nuova stagione di Cose strane lui è qui. Sono molti i fan della serie che hanno sofferto la lunga attesa per la quarta parte, che uscirà successivamente Venerdì.

Anche se non ci sarà una premiere come nelle stagioni precedenti, tutti gli episodi vengono pubblicati contemporaneamente. in questa occasione, Netflix ha scelto di pubblicare la serie in due volumi. Questo sarà pubblicato per primo 27 maggioOppure, mentre il secondo sarà pubblicato in 1 luglio.

Da segnalare anche la distribuzione e le riprese di nuovi episodi della popolare serie. Cioè, mentre il cancello avanza Indiewirela prima cartella avrà l’estensione Episodi da 1 a 7mentre il volume 2 avrà l’estensione Episodi da 7 a 9.

La piattaforma ha scelto di pubblicare i capitoli di “Stranger Things 4” in due volumi Netflix

Ad ogni modo, il file lunghezza totale Di entrambi i volumi sarà simile. ovvero mentre i primi episodi conterranno i soliti (50+) minuti, gli ultimi tre episodi lo saranno LungometraggiL’episodio 7 continua 98 minutiL’episodio 8 continua 85 minuti L’episodio 9 continua Circa due ore e mezza.

così, Cose sconosciute 4 Sarà composto da nove episodi in totale Altre cinque ore di riprese Da una qualsiasi delle stagioni precedenti. Questa stagione getterà le basi per il risultato della serie in cui vedremo Si presume la quinta e ultima stagione.

Netflix ha approfittato delle ore precedenti l’uscita della penultima stagione di Cose strane fare poco il rumore tra i suoi seguaci. Oltre alla consueta promozione sui social network, ha osato lanciarsi I primi 8 minuti della quarta stagione della serie.

“Cosa hai fatto? Con una settimana rimasta, Guarda i primi 8 minuti di ST4. E segna i tuoi calendari per pubblicizzarci Episodio divisoLa descrizione del video su YouTube, dice di rendere ufficiale questa divisione degli episodi in seguito.