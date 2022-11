Questo sarà il nuovo treno Orient Express La Dolce Vita per viaggiare in Italia

150 anni fa, l’ingegnere e uomo d’affari Georges Nagelmakers ha realizzato un sogno lanciando il primo treno di lusso Orient Express. E nel 2023 il nuovo treno Orient Express La Dolce Vita regalerà viaggi indimenticabili attraverso l’Italia.

Dal gruppo Accor Hotels, Orient Express La Dolce Vita sarà composto da sei treni che faranno vari viaggi iconici attraverso 14 regioni del paese, comprese tre destinazioni internazionali da Roma a Parigi, Istanbul e Spalato. Una tappa magica sarà al primo hotel Orient Express di Minerva, la cui apertura è prevista a Roma nel 2024.

Nuovo concetto treni Rende omaggio a “La Dolce Vita”, un periodo storico di glamour, gioia di vivere e passione artistica nell’Italia degli anni ’60.

Insieme a TreinItalia e Fondaziones FS Italiane, i passeggeri possono viaggiare su oltre 16.000 chilometri di linee ferroviarie, di cui 7.000 non elettrificate, simbolo della storia italiana.

L’Orient Express propone un nuovo modo di vivere nel paese della Dolce Vita: un’eco-avventura dove si esplorano percorsi dimenticati, si scoprono tesori architettonici nascosti.

Questo treno incarna l’arte di vivere italiana e tutte le sue belle tradizioni con un senso del viaggio più contemporaneo. Celebrando l’artigianato, il design e la creatività degli anni ’60 e ’70, l’hotel sarà caratterizzato da 12 camere lussuose, 18 suite, una suite d’onore e un ristorante.

Prima della partenza alla stazione di Roma Termini, l’Orient Express Executive Lounge accoglie i passeggeri in uno spazio piacevole ed elegante, con servizi esclusivi e personale che li assiste, offrendo una varietà di rinfreschi.

Gli itinerari sono selezionati per creare esperienze di viaggio uniche. La maggior parte inizia in Italia, ammirando le meraviglie delle Alpi, la splendida campagna o le spiagge del sud Italia. Inoltre, avrà tre itinerari esclusivi che si svolgeranno in otto paesi, collegando Roma con Parigi, Istanbul e Spalato.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale (clicca qui).