Questo sarà il remaster di BioShock in Unreal Engine 5 creato da un fan

Eccellenza bioshock È stato uno dei franchise più amati dai giocatori e, sebbene il suo prossimo titolo sia in produzione da un po’ di tempo, non abbiamo ancora indizi sulla trama e sul nome, tuttavia alcuni stanno già sognando una versione modificata di il classico del gioco.

E uno di quelli che, in una certa misura, ha potuto realizzare questo sogno, è stato un fan che ha saputo approfittarne Motore irreale 5, rimasterizzare parte dell’esperienza bioshock originale, che ha presentato un “mini-trailer per i fan” della sua realizzazione.

Purtroppo, secondo la pasta Questo è solo un trailer per i fan e ha chiarito nella descrizione del video che non ha intenzione di rimasterizzare completamente il gioco o creare una mod per farlo sembrare così, quindi siamo solo felici di guarda come è possibile bioshock occupazione Motore irreale 5.

Forse il prossimo gruppo di bioshock, proprio come hai detto Giochi 2K Qualche tempo fa, ci è voluto ancora del tempo per svilupparlo anche solo per vedere un trailer, ma saremo consapevoli di tutto ciò che questo titolo ha a che fare con il fatto che è stato un po’ dimenticato, le persone mantengono ancora vivo il suo nucleo.