Questo scooter elettrico ha distrutto il più grande svantaggio di questi veicoli: ora non hanno concorrenti

Uno dei maggiori problemi della mobilità urbana odierna è proprio quello di ricaricare le batterie.

Con questo scooter, la carica della batteria è finita

Il mondo dei monopattini elettrici è molto interessante. Ha un pubblico così vasto che attualmente scopriamo che marchi di lusso come McLaren hanno i propri scooter elettrici, mentre i marchi generici hanno scelto fin dall’inizio di portare questa tecnologia al pubblico. Qualcosa che accade in modo molto impressionante con lo scooter elettrico di Xiaomi, che attualmente è uno dei re di questo tipo di mobilità urbana.

Ora arriva uno scooter che può cambiare le cose per Un problema semplice che aveva una soluzione davvero facile.

Lo scooter rivoluzionario

secondo gizmochinadal marchio Splash hanno lanciato un nuovo e molto interessante scooter chiamato Mokota E arriva con l’obiettivo di conquistare il mercato con Cambiamento rivoluzionario Questo cambierà tutto.

In effetti, lo spettacolo parla da solo. Volevano mostrare uno scooter fuoristrada che si adatta a qualsiasi ambiente e che è praticamente imbattibile quando si tratta di rotolare in qualsiasi ecosistema del nostro pianeta. è chiaro che I monopattini elettrici sono pensati soprattutto per la cittàma tutto indica che il marchio ha voluto portare un tocco di “aggressività” e violare le regole stabilite.

Questa trasgressione ci porta ad affrontare uno dei punti in essa contenuti Questo scooter può essere un punto di svolta. lei ha Power bank staccabile che ci permette di rimuoverlo facilmente E incaricalo di dargli a Oltre all’autonomia Non sarebbe in nessun altro caso.

Questa fonte di energia è ideale per darci energia in qualsiasi ambiente. La portabilità della batteria ci consente inoltre un’ampia gamma di applicazioni fino ad allora impossibili per questo tipo di veicolo. Con una batteria da 748 Wh più un powerbank Scopriamo che ha un’autonomia di circa 70 chilometri, ma anche se togliamo il powerbank possiamo usarlo per ricaricare il nostro telefono o qualsiasi prodotto La nostra tecnologia.

Ha una sospensione molto rigida che gli permette di assorbire qualsiasi ondulazione del terreno ed è alimentato da due motori in linea che gli permettono di raggiungere una velocità di 45 chilometri orari, aumentandone la portabilità e aumentandone le possibilità.

Infine, uno degli aspetti più rilevanti di questo monopattino elettrico è la parte anteriore, dotata di un pannello LED che informa l’utente di tutte le problematiche relative all’utilizzo del monopattino: velocità, carica della batteria o stato del powerbank, tra gli altri.

Brevemente:

È uno scooter elettrico dall’approccio aggressivo, progettato per attirare l’attenzione e può muoversi in qualsiasi ambiente.

Ha, tra le altre caratteristiche, un power bank connesso per aumentare l’autonomia e caricare i nostri dispositivi.

L’ammortizzatore è progettato per gestire senza problemi urti e sobbalzi.

Inoltre, ha un utile display a LED.