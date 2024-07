Questo significherebbe trascrivere le note vocali in testo

Applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp Ha introdotto la funzione memo vocali nel 2013. Da allora, molti utenti hanno scelto di inviare registrazioni audio. Alcune persone preferiscono conversare in questo modo, ma altri propendono per il metodo tradizionale. Il futuro aggiornamento dell’app lo consentirà Trascrivi questi messaggi vocali in testo.





‘WABetaInfo“È un portale specializzato nell’annunciare novità e aggiornamenti sulla Meta Applicazione”. È stata fondata nel 2016 e da allora si è affermata come una fonte affidabile per la lotta alle fake news.

Recentemente hanno annunciato che WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità per Android e iOS. Presto le persone potranno farlo Converti le note vocali che ricevi in ​​testo.

“Questa funzionalità è progettata per migliorare l’accessibilità e la comodità Per gli utenti che preferiscono leggere testi Ascoltare le note audio, che rappresenta un importante passo avanti.”

Ciò può essere utile per le persone che sono in riunione, impegnate o in un ambiente rumoroso e non possono sentire l’audio in questo momento. Inoltre, secondo il National Institutes of Health, la velocità media di conversazione è di circa 130-150 parole al minuto per conversazione e conversazione. La velocità media di lettura silenziosa è di circa 238 parole al minuto.

Quindi sarà più comodo anche per gli utenti che hanno fretta e hanno bisogno di conoscere il contenuto del messaggio il più velocemente possibile. Allo stesso modo, il nuovo aggiornamento può migliorare Accessibilità per utenti con disabilità uditive.

Questi testi saranno utili anche nelle ricerche. Le persone potranno cercare parole chiave e accedere al testo invece di dover riascoltare il memo vocale.

Come funzionerà la copia di WhatsApp?

Secondo “WABetaInfo”, gli utenti dovrebbero Scarica un pacchetto da 150 MB di nuovi dati dell’app Per fornire testi crittografati end-to-end. WhatsApp non utilizzerà piattaforme esterne per questo processo, quindi il contenuto esisterà solo nella chat.

Questi dati aggiuntivi proverranno dalla lingua preferita dell’individuo. Attualmente sarà disponibile su Otto lingue diverseQueste lingue includono inglese, spagnolo, portoghese, russo e hindi.

Ecco come funzionerà il processo di trascrizione delle note vocali in testo. immagine:Schermata: WABetaInfo Coinvolto Twitter

Questa nuova funzionalità serve per trascrivere le note vocali È ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

