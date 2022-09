Questo smartphone OnePlus con fotocamera 5G e 64 MP è in vendita per 265 ore fino a fine giornata

Per chi non ha un budget a disposizione ed è costretto a cambiare smartphone, un’ottima scelta per fare il salto al 5G potrebbe essere la scelta perfetta. OnePlus Nord CE2 5G. Soprattutto approfittando di offerte interessanti come questa, dove possiamo ottenerlo per un po’ 265 euro Con spedizione veloce e gratuita.







OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB RAM 128 GB ROM SIM Smartphone gratuito con tripla fotocamera da 64 MP AI 65 W Ricarica rapida 2 anni di garanzia Grigio specchio

Con un prezzo ufficiale di 359 euro, questa stazione si trova solitamente su Amazon per la stessa cifra. Quindi, ora possiamo ottenerlo per qualche altra mod 265 euroE il Risparmieremo almeno 94 euro. Questo prezzo include anche la spedizione gratuita e in un solo giorno siamo diventati utenti principali. Ovviamente abbiamo solo in vendita a grigio.

est OnePlus Nord CE2 5G È una stazione di fascia media divertente e ben bilanciata con un design sottile e merita una gamma più alta.

Il suo schermo è AMOLED, con 6,43 pollici a 90Hz e risoluzione Full HD+. Dietro di lui c’è un processore Dimensione 900 Da MediaTek con modem 5G. Questa stazione è venduta solo in una versione, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazioneche può essere aumentato fino a un terabyte tramite schede MicroSD.

Guardando la sezione fotografia, troviamo un sistema a tripla fotocamera, con 64 + 8 + 2 mega pixel E una fotocamera frontale da 16 mega pixel.

D’altra parte, abbiamo una batteria 4500 mAh Con ricarica rapida a 65W tramite USB-C che garantisce una buona autonomia e la possibilità di riaccendere lo smartphone in breve tempo in caso di esaurimento della corrente.

Un altro dettaglio da evidenziare è il suo sistema operativo Aggiornamento del sistema operativo Oxygen 11.3.1 Basato su Android, una delle ROM più pulite che possiamo trovare e Lettore di impronte digitali su schermoo un jack per cuffie da 3,5 mm.

