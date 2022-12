Questo telefono cellulare premium e compatto di Samsung costa meno di 600 euro

Se questo terminale Samsung si distingue con qualcosa all’interno della gamma di fascia alta, è che è molto compatto e leggero. le sue misure 146 x 70,6 x 7,6 mm Solo per peso totale 168 grammi . Questo ci renderà molto comodo portarlo nella tasca dei pantaloni e usarlo con una mano. Il suo schermo da 6,1 pollici ha un pannello AMOLED dinamico Risoluzione FullHD + (2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre alla sua luminosità fino a 1500 lumen rendendo lo schermo perfetto anche all’aperto e in piena luce.

Al suo interno monta un potente processore Exynos 2200 che accompagna questa versione 8 GB di RAM e 128 GB memoria interna. Il chip Samsung garantisce prestazioni molto solvibili quando si tratta di eseguire sia app che giochi con il massimo carico grafico. la batteria da 3700 mAh Abbastanza per superare la giornata di utilizzo e sfumare Ricarica rapida da 25 W Ricarica wireless rapida da 15 W e ricarica wireless reversibile.

La sezione fotografia è un’altra delle sezioni principali di questo telefono cellulare. Sul retro troviamo una tripla fotocamera di alto livello. Qui spicca Sensore principale da 50 MP, con cui puoi scattare foto di alta qualità giorno e notte, registrare video 4K a 60 fotogrammi al secondo e persino con risoluzione 8K. Sono accompagnati da una lente Grandangolo e teleobiettivo, entrambi da 12 megapixel. Inoltre, ha protezione IP68, altoparlanti stereo e compatibilità Samsung DeX.

Galaxy S22 a questo prezzo è un vero affare

Come abbiamo potuto verificare, il Samsung Galaxy S22 è uno smartphone ideale per tutti gli utenti che necessitano di un terminale compatto, leggero e di qualità. È molto potente, con uno schermo di alta qualità e un reparto immagini di prim’ordine.

E soprattutto, saremo in grado di acquistarlo a un prezzo incredibile. L’attuale prezzo consigliato per questa versione da 8 + 128 GB è 859 euro Sulla pagina ufficiale di Samsung. Tuttavia, ora è disponibile su Amazon al prezzo di 699 euro. Ma oltre a questo, possiamo aggiungere Buono extra da 100 euro Seleziona la casella corrispondente. Questo ci renderà possibile Acquista per € 601,89che significa A 257 euro di sconto. Non pensarci, sta finendo!