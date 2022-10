Questo Xiaomi ha 5G, il moniker “Pro” e un prezzo incredibile

Lo smartphone cinese viene fornito con tutto ciò di cui potresti aver bisogno e a questo prezzo è un’opzione più che interessante.

Puoi prenderne uno Xiaomi Più popolare ultimamente per meno di quanto tu possa immaginare. Il Telefono POCO M4 Pro 5G Ha uno sconto su Amazon, è a portata di mano A soli 219 euro Nella sua versione, ha una capacità di archiviazione di 128 GB. Inoltre, se lo sei Un utente importante Lo riceverai a casa velocemente e gratuitamente.

Il cellulare cinese ha tutto ciò di cui hai bisogno per avere una buona esperienza, uno schermo fluido, un processore ben funzionante, una batteria che non ti deluderà e una doppia fotocamera con cui scatterai buone foto. Ti spieghiamo perché è un ottimo acquisto a 219€.

Telefono POCO M4 Pro 5G Vedi su Amazon.es: Telefono POCO M4 Pro 5G

Questo Xiaomi ha molto da offrire

Il Schermo IPS da 6,6 pollici, risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento 90Hz Che include POCO sembra fantastico, niente distorcerà i tuoi contenuti multimediali preferiti. Un dispositivo Xiaomi sorprendente e originale, ha un retro che si distingue per i suoi colori vivaci.

Sotto lo chassis del protagonista abbiamo uno dei processori MediaTek, nello specifico Dimensione 810. Quelle applicazioni che usi ogni giorno funzioneranno senza problemi e non ti perderai nulla. Inoltre, come abbiamo indicato, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione Sono più che semplici numeri interessanti.

Dimensione MediaTek 810

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Schermo da 6,6 pollici Full HD + 90Hz IPS

2 fotocamere posteriori

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

NFC, 5G, jack e radio FM

Scatterai belle foto in diversi scenari grazie alla doppia fotocamera posteriore di POCO. otterrete Risultati più che decenti in tutti i tipi di situazioniHa un sensore principale da 50 MP e un grandangolo da 8 MP. Nel piccolo foro sulla parte anteriore c’è una fotocamera da 16 megapixel.

batteria 5000 mAh Quello che incorpora questo POCO fa un buon lavoro, durerà tutto il giorno e non ti deluderà. Inoltre, grazie a quei 33W di potenza, Sarà in grado di ripristinare ore di energia in pochi minuti. Da non dimenticare che il nostro protagonista include NFC e 5G, e non manca di nulla nella connettività.

Telefono POCO M4 Pro 5G Vedi su Amazon.es: Telefono POCO M4 Pro 5G

Sei stato in grado di verificare Xiaomi mobile è compatibile in tutti i reparti ed è in grado di fornire una buona esperienza. Avere uno smartphone per un po’, è un dispositivo di cui ti puoi fidare. Se sei interessato, non pensarci troppo, l’offerta sarà disponibile solo per un periodo limitato.

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa notizia, Andro4all riceve una commissione. giuntura Al canale delle offerte Andro4all Per vedere le migliori offerte prima di chiunque altro.